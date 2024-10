Rocket Racing sur la route de la déchéance avec la mise à jour 31.40, les contenus thématiques, c'est terminé

En fin d'année dernière lors du Big Bang, le métavers voulu par Epic Games dans Fortnite a commencé à se concrétiser avec les arrivées successives de plusieurs expériences de jeu inédites, dont Rocket Racing, développé par Psyonyx, derrière Rocket League et qui avait été racheté en 2019. Après une Saison 0 qui posait de bonnes bases, il aura fallu attendre le mois d'avril avant que la Virée Néon ne débarque, délaissant officiellement le fait d'être une « Saison 1 », les développeurs préférant proposant des mises à jour thématiques. C'est aussi à ce moment qu'a été introduite la création de circuits sous UEFN, laissant la communauté créer le gros du contenu jouable. Enfin, c'est en juillet que l'Enfer balnéaire, la « Saison 2 » a vu le jour. Si nous en croyons la roadmap en fuite qui couvrait tous les ajouts prévus pour 2024 et qui s'est révélée juste, c'est une thématique céleste qui aurait dû nous mettre la tête dans les nuages. Le manque de communication de la part de l'équipe du jeu était toutefois flagrant, n'indiquant même pas en jeu les échéances pour compléter les quêtes, sans parler du cafouillage du reset de rang ainsi que le retrait des divers défis ce vendredi alors que la mise à jour 31.40 était repoussée. Eh bien, pour ne rien arranger, nous apprenons qu'il n'y aura plus de contenu thématique, juste des éléments cosmétiques à remporter, et aucune piste inédite n'a été ajoutée, laissant cela aux joueurs... Bref, la mort à petit feu de Rocket Racing est clairement actée.

En revanche, cela n'empêchera pas Epic de continuer de vendre des skins de voiture dans la boutique avec par exemple un pack Fast & Furious Nissan Skyline... Les priorités, tout ça... La nouvelle période classée ne durera pas longtemps, car elle se terminera avec la version 33.00 du jeu. Sachant que la série 32.xx ne devrait s'étaler que sur le mois de novembre avant le Chapitre 6 début décembre, c'est clairement un changement de rythme déroutant. Le très faible nombre de joueurs actifs n'a sans doute pas aidé, mais c'est comme toujours le serpent qui se mord la queue, car ce n'est pas en accordant moins de moyens et d'importance à Rocket Racing que cela va s'améliorer. Au passage, une petite pensée pour les joueurs de Rocket League qui ont vu leur jeu sacrifié (surtout depuis la fin des échanges) pour un tel résultat...

Des quêtes quotidiennes et des hebdomadaires qui vont se débloquer pendant six semaines, rapportant chacune 20 000 XP, ainsi que des objectifs classés en fonction du rang sont toujours là. Notez que, ô miracle, un timer a été ajouté pour indiquer la fin des épreuves chronométrées en Contre-la-montre, elles aussi de retour. En revanche, ces quêtes ne sont désormais visibles qu'une fois le mode sélectionné au lieu d'apparaître en jouant normalement à Rocket Racing, du moins à la base dans notre cas, puisqu'une fois les trois disponibles terminées elles restent affichées partout. Sans être au courant, il est donc facile de passer à côté... si ce n'est pas un bug évidemment. Comme précédemment, nous aurons droit à quatre semaines sur tout autant de circuits où il va falloir battre des temps imposés afin de recevoir des variantes de roues Composé intermédiaire, ainsi qu'un peu d'XP.

Six séries de quêtes liées à l'évènement Cauchemars 2024 sont également présentes et vont se débloquer progressivement, aidant à compléter l'objectif global demandant d'accumuler de l'XP.

Vous trouverez le détail de ces maigres nouveautés ci-dessous.

Le drapeau à damiers signale la fin de la période classée qui a débuté avec Enfer balnéaire. Mais cela annonce également le début d'une nouvelle période classée avec la mise à jour 31.40 ! Découvrez ce qui vous attend dans la version 31.40 et même après. RÉINITIALISATION DU RANG Pour rappel, votre rang de départ lors d'une nouvelle période classée est basé sur votre rang final lors de la dernière période classée. Cela signifie que vous pouvez commencer au rang Or, Argent, etc. au lieu de Bronze si vous avez terminé la dernière période classée à un rang élevé. Cette période classée se terminera à la sortie de la mise à jour 33.00. Lancez-vous en mode Racing classé et mettez le turbo pour dépasser vos adversaires ! ROULEZ VERS LES QUÊTES Espérons que votre style ne dérape pas. Pendant cette période classée, terminez des quêtes hebdomadaires, des quêtes classées et des quêtes Contre-la-montre : Épreuves chronométrées pour déverrouiller des objets cosmétiques pour véhicules. QUÊTES HEBDOMADAIRES Comme nous l'avons dit, mieux vaut que votre style ne dérape pas, mais rien ne l'empêche de rester mystique. Si vous terminez les six quêtes de la semaine 1, vous débloquerez le turbo Dégradé mystique ! Vous obtiendrez également les couleurs gris, cobalt, blanc titane et bleu ciel pour celui-ci. Les couleurs gris, cobalt, blanc titane et bleu ciel pour le turbo Dégradé mystique. Débloquez davantage de couleurs en terminant les quêtes des semaines 2, 3, 4, 5 et 6. Vous aimez vous motiver pour la course en écoutant de la musique ? Déverrouillez des pistes musicales (à écouter dans le salon) en terminant les quêtes des semaines 1, 2, 3, 4 et 5 ! Terminez les quêtes de la semaine 1 : Epic Games - Inferno Island (Original) .

. Terminez les quêtes de la semaine 2 : Epic Games - Ocean Breeze Beats .

. Terminez les quêtes de la semaine 3 : Epic Games - Paradise Pulse .

. Terminez les quêtes de la semaine 4 : Epic Games - Sizzlin' Sunshine .

. Terminez les quêtes de la semaine 5 : Epic Games - Tropical Heat. QUÊTES CLASSÉES À vous de briller ! Si vous atteignez le rang Bronze I entre aujourd'hui et la mise à jour 33.00 (ce qui ne devrait pas être trop difficile), vous débloquerez le turbo Étoilé. Continuez à monter dans le classement pour débloquer des couleurs de turbo : blanc titane au rang Élite, pourpre au rang Champion et violet au rang Unreal. Les couleurs blanc titane, pourpre et violet du turbo Étoilé. Vous avez l'âme d'une étoile montante ? Débloquez la traînée Étoilé en atteignant le rang Platine I entre aujourd'hui et la mise à jour 33.00 ! Comme pour le turbo Étoilé, montez dans le classement pour débloquer des couleurs. Les couleurs rose, orange et bleu ciel de la traînée Étoilé. Les quêtes classées et hebdomadaires pourront être terminées jusqu'à la mise à jour 33.00 ! QUÊTES CONTRE-LA-MONTRE : ÉPREUVES CHRONOMÉTRÉES Si vous avez fait des manches d'entraînement sur les pistes Avant-poste, Collines aux cabrioles, Fermes côtières ou Falaises à l'aise 2, c'est votre jour de chance ! Les quêtes Contre-la-montre : Épreuves chronométrées seront disponibles successivement entre aujourd'hui et le 1er novembre. Elles évalueront votre vitesse sur Avant-poste, Collines aux cabrioles, Fermes côtières et Falaises à l'aise 2. Ces quêtes pourront être terminées jusqu'au 8 novembre à 12h00 (heure centrale européenne). Si vous terminez au moins une des quêtes, vous débloquerez les roues Composé intermédiaire. Ne vous laissez pas avoir par son nom ! Le terme « intermédiaire » fait référence à leur design, pas à leur vitesse ! Terminez davantage de quêtes et débloquez des couleurs pour cette récompense incroyable qui vous fera tourner la tête. Les couleurs noire, pourpre et vert profond pour les roues Composé intermédiaire. Une nouvelle série de quêtes Contre-la-montre : Épreuves chronométrées fera son entrée sur la piste progressivement du 8 au 15 novembre. Celles-ci seront disponibles jusqu'au 29 novembre à 12h00 (heure centrale européenne). Réussissez les épreuves pour débloquer les roues Cybernétique ainsi que des couleurs pour ces roues robotiques ! Les couleurs citron vert, rose et noire pour les roues Cybernétique. PEUR PALPITANTE : QUÊTES CAUCHEMAR Fortnite : Cauchemars débarque dans Rocket Racing avec des quêtes terrifiantes (comme terminer des tours sans toucher d'obstacles), mais qui rapportent une quantité d'EXP palpitante. Les quêtes Cauchemars n'octroient pas d'objets du casier, mais peuvent vous offrir juste ce qu'il faut pour terminer les quêtes d'EXP Fortnite : Cauchemars et pour améliorer le passe de combat ! Terminez les quêtes Fortnite : Cauchemars successives avant la mise à jour 32.00. AUTRES ACTUALITÉS MISES À JOUR THÉMATIQUES La mise à jour 31.40 revient à la ligne de départ et fait ses adieux aux mises à jour thématiques Enfer balnéaire. Les prochaines mises à jour prendront un nouveau tournant en proposant de nouvelles périodes classées, de nouvelles quêtes et des objets cosmétiques supplémentaires pour véhicules que vous pourrez apporter sur la piste ! De nouvelles pistes de créateurs sortent chaque jour pour proposer aux joueurs de nouvelles façons de déraper, tournoyer et s'envoler. Découvrez une quantité inépuisable de pistes ! Et si l'UEFN vous intrigue, vous pouvez même en créer de nouvelles. RÉINITIALISATION DU TABLEAU DES SCORES DU CONTRE-LA-MONTRE En plus de la réinitialisation des rangs, le tableau des scores du Contre-la-montre est également remis à zéro. Établissez un record Contre-la-montre en terminant les quêtes Épreuves chronométrées ! AMÉLIORATIONS ET CORRECTIONS DE BUGS Textures des pistes améliorées Sur mobile, les textures sont désormais plus lisses sur Crique des écumes, Spéléo paléo et Station serviable. Corrections de bugs Correction de plusieurs problèmes dans le suivi de la progression des quêtes.

Les quêtes prévues apparaîtront désormais à l'ouverture de l'onglet Quêtes en mode Racing classé.

Correction d'erreurs de matchmaking lors du placement en file d'attente des pistes de créateurs privées.

Correction d'un problème provoquant parfois le blocage des joueurs dans un tube sur Apesanteur 2.

Les roues Sportives n'affichent plus de couleurs non disponibles dans le casier.

S'équiper du turbo Mode bestial ne cause plus d'erreur.

