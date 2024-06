Rocket Racing : des récompenses Metallica et de nouveaux circuits ajoutés avec la mise à jour 30.10

Ces derniers jours, Metallica s'est invité d'une manière ou d'une autre dans toutes les expériences de Fortnite, que ce soit le Battle Royale, avec ses skins se déclinant en LEGO et évidemment dans la Saison 4 de Fortnite Festival où le groupe est en vedette jusqu'en août. Rocket Racing n'y a pas échappé, lui qui semble assez mis de côté. Depuis le lancement de la Virée Néon début avril, il ne s'est pas passé grand-chose de son côté hormis quelques quêtes Star Wars et deux pistes. Aucune information officielle quant à l'arrivée de sa prochaine « saison » n'a été donnée et la roadmap en fuite laissait penser que ce serait pour ce mois de juin, mais si nous en croyons un récent leak, ce ne sera pas avant le 23 juillet... Il semblerait donc que Psyonix ait encore pris du retard. Quoi qu'il en soit, il y a tout de même un peu de nouveauté à se mettre sous la dent d'ici là avec pour commencer un circuit volcanique Montagne métalleuse dans le cadre de la collaboration avec Metallica et des quêtes pour obtenir un châssis inédit assez classe. Là encore, tous les objectifs ne sont pas débloqués pour le moment et il faudra en remplir 20 si vous souhaitez récupérer toutes les récompenses associées, principalement des stickers.

Mais ce n'est pas tout, car en plus des détails communiqués par Epic Games, les notes de patch partagées sur Reddit ont révélé l'ajout de cinq autres pistes, quelques changements et correctifs de bugs. Vous trouverez notre traduction ci-dessous.

FONCEZ À TOUTE VITESSE SUR UNE NOUVELLE PISTE DE ROCKET RACING « Fuel et feu », mais l'atmosphère n'est pas encore assez chaude. Faites grimper davantage la température avec la nouvelle piste Montagne métalleuse de Rocket Racing ! Cette piste volcanique est à l'image du rock. Vous y retrouverez des monuments instrumentaux, un tronçon en forme de manche et « Fuel » de Metallica en musique d'ambiance. Cette piste envoie du lourd, mais ça ne veut pas dire qu'elle est particulièrement difficile. C'est une course de niveau novice que vous pouvez déverrouiller lors de courses classées au rang Bronze I ! Le châssis Backfire est une des récompenses des quêtes de Metallica pour Rocket Racing. Il en va de même pour le sticker Master of Puppets et les roues Chasing Light ! Taillez un chemin jusqu'à la ligne d'arrivée. La piste Montagne métalleuse de Rocket Racing et les quêtes de Metallica successives seront disponibles dans Rocket Racing jusqu'au 16 août 2024 à 16h (CEST). Alors, dérapez et accumulez le plus de turbo possible sur la Montagne métalleuse ! GOMME BRÛLÉE Préparez-vous pour un voyage tourmenté avec le pack Metallica Jäger 619, disponible dans la boutique d'objets jusqu'au 26 juin 2024, qui comprend : Le châssis Jäger 619 (13 couleurs de peinture) ;

Le sticker Pro du circuit pour Jäger 619 ;

Le sticker Euphorie pour Jäger 619 ;

Le sticker Kraken pour Jäger 619 ;

Le sticker Avis de tempête pour Jäger 619 ;

Le sticker Bandes pour Jäger 619 ;

Le sticker Le sommet pour Jäger 619 ;

Le sticker Master of Puppets pour Jäger 619. Grâce à la propriété multijeux, vous pouvez également retrouver tous les objets de ce pack dans Rocket League ! Le châssis Jäger 619 avec le sticker Master of Puppets pour Jäger 619 et les roues Ride The Lightning Les roues Ride The Lightning seront disponibles dans la boutique d'objets jusqu'au 26 juin ! Si vous possédez déjà le pack Jäger 619 dans Fortnite, vous recevrez automatiquement le sticker Master of Puppets lors de son ajout à la boutique d'objets ainsi que TOUS les stickers du châssis Jäger 619 disponibles dans la boutique d'objets à l'avenir, si vous ne les possédez pas déjà. Cela concerne tous les packs de châssis à partir de la mise à jour 30.10. Si vous ne les possédez pas déjà, vous obtenez automatiquement n'importe quel sticker d'un pack de châssis que vous possédez au moment où il est ajouté à la boutique. NOTES DE PATCH Metallica et Montagne métalleuse Une nouvelle piste, Montagne métalleuse, est maintenant disponible !

Montagne métalleuse est disponible pour les joueurs Bronze I et plus dans les courses classées.

Les quêtes Metallica sont là et incluent le châssis Backfire comme l'une des récompenses.

Vous pouvez terminer les quêtes Metallica dans les courses classées ou en choisissant la piste directement dans le navigateur.



Les joueurs qui possèdent déjà Backfire dans Rocket League devraient le voir dans leur casier.



Plusieurs récompenses de quête, notamment le sticker Puppetmaster et Chasing Light Wheels, sont des objets cross-game et apparaîtront dans Rocket League. Nouvelles pistes Cinq pistes supplémentaires ont été ajoutées. Alpine (Expert) - Faites une balade rapide à travers Alpine tout en vous émerveillant devant les sommets montagneux. N'oubliez pas votre parka !

- Faites une balade rapide à travers Alpine tout en vous émerveillant devant les sommets montagneux. N'oubliez pas votre parka ! Boréalis (Avancé) - Admirez le ciel étoilé et roulez au milieu de la spectaculaire Boréalis ! Faites attention à ne pas vous retrouver enneigé pendant le processus.

- Admirez le ciel étoilé et roulez au milieu de la spectaculaire Boréalis ! Faites attention à ne pas vous retrouver enneigé pendant le processus. Mission Mine (Expert) - Vrillezà travers les chemins frénétiques de Mission Mine. Plusieurs itinéraires sont disponibles, mais laquelle sera la plus rapide vers l'or ?

- Vrillezà travers les chemins frénétiques de Mission Mine. Plusieurs itinéraires sont disponibles, mais laquelle sera la plus rapide vers l'or ? Embarcation échouée (Avancé) - Ahoy, mes amis ! Assurez-vous de ne pas vous échouer sur les routes accidentées d'Embarcation échouée ! Ne vous laissez pas vous échouer !

- Ahoy, mes amis ! Assurez-vous de ne pas vous échouer sur les routes accidentées d'Embarcation échouée ! Ne vous laissez pas vous échouer ! Plage des potes (Avancé) - Préparez-vous à passer un moment tubulaire en atteignant le sommet et en sculptant les impressionnants remous de la Plage des potes ! Il n'y a que de bonnes vibrations et des balades en douceur ici, mec. Modifications et améliorations générales Réduction du temps de réinitialisation manuelle du véhicule à 0,25 seconde (au lieu de 0,5 seconde).

Pour éviter les rebonds étranges ou extrêmes sur l'environnement de la piste, les « ricochets muraux » ne se produiront désormais que sur les morceaux de piste et non sur n'importe quelle surface.

Ajout d'un raccourci clavier « Réinitialiser le Contre-la-montre en cours » dans les paramètres.

Une section « Nouvelles pistes » a été ajoutée à l'écran de sélection des circuits. Objets Cross-Game Plusieurs objets éligibles au cross-game du Rocket Pass Saison 15 de Rocket League, y compris la carrosserie Nissan Fairlady Z, sont désormais disponibles.

D'autres éléments cross-game seront disponibles dans la mise à jour 30.10 :

Traînée éclair ;



Traînée Blazer. Corrections de bugs Correction d'un bug qui faisait faire demi-tour à votre véhicule lorsqu'il dérapait d'une rampe.

Correction de plusieurs cas extrêmes qui pouvaient faire exploser votre véhicule lors de l'atterrissage après un saut.

