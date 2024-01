Rocket Racing : de nouveaux tracés qui se méritent, de la personnalisation inédite et bien plus avec la mise à jour 28.10

En fin d'année dernière, Epic Games a lancé plusieurs nouvelles expériences de jeu au sein même de Fortnite, dont Rocket Racing développé par Psyonix, déjà derrière Rocket League. Les amateurs de courses sans trop de prises de tête peuvent donc depuis profiter de la Saison 0. Avec la mise à jour 28.10 déployée ces derniers jours, quelques nouveautés ont été implémentées, qui se méritent pour certaines. En effet, deux circuits additionnels sont disponibles une fois un certain rang atteint. Et puisque tout est bon pour monétiser encore plus le jeu, des traînées viennent s'ajouter à la liste des éléments de personnalisation, pouvant être utilisées dans les deux titres Rocket une fois débloqués. Pour le moment, il est possible d'en obtenir en remplissant certains objectifs, mais nous ne doutons pas que la Boutique en accueillera à l'avenir. Et si vous jouez sur mobiles, les commandes tactiles ont eu droit à des ajustements.

Vous pouvez retrouver la liste des nouveautés et correctifs ci-dessous.

La mise à jour 28.10 de Rocket Racing est là, c'est donc l'heure d'appuyer sur le champignon ! Mettez vos talents de dérapage à l'épreuve sur deux nouvelles pistes et éblouissez vos rivaux avec une traînée pour votre voiture dans la mise à jour 28.10. Profitez également d'une conduite fluide avec de nombreuses améliorations de qualité de vie, dont des commandes mises à jour sur mobile. DEUX NOUVELLES PISTES AVANCÉ Envie de relever un nouveau défi ? Faites vrombir votre moteur, parce que la mise à jour 28.10 arrive avec deux nouvelles pistes Avancé qui vous feront déraper sur des virages serrés, esquiver des obstacles et vous envoler jusqu'à la ligne d'arrivée. Dangereuse adaptation d'un favori des fans, la première nouvelle piste est Lagon languissant 2, à déverrouiller dans le racing classé au rang Or I. Gardez vos mains bien sur le volant alors que vous prenez des risques en prolongation. Vient ensuite la Piste K2 partie 2, où vous filerez sur des routes sinueuses et prendrez bien l'air. Cette piste est conçue pour les pilotes expérimentés, vous devrez donc maîtriser votre technique de course et atteindre le rang Platine I pour la déverrouiller dans le racing classé. NOUVELLE OPTION DE PERSONNALISATION : LES TRAÎNÉES ! Préparez-vous à doubler vos rivaux à toute vitesse et avec style ! Avec les nouvelles traînées de Rocket Racing, personnalisez la poussière que vous laissez sur la piste quand vous dérapez en dépassant le peloton. Les traînées sont un nouveau type d'objet de casier que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre voiture. Les traînées seront bientôt éligibles pour la propriété multijeu. Cela signifie que vous posséderez certaines traînées dans Rocket League si vous les obtenez dans Fortnite (et inversement). La première traînée faisant irruption dans Rocket Racing est la traînée originale de Fortnite Fumée de dérapage, qui est maintenant dans le casier de tout le monde dans Fortnite ! Plus de traînées pour Fortnite seront progressivement ajoutées à la boutique. La traînée Fumée de dérapage sera dans votre garage Rocket League à une date ultérieure si vous jouez à Fortnite et à Rocket League avec le même compte Epic. Obtenez différentes couleurs pour cette traînée en terminant les quêtes Mise au point de la Saison 0 avant le 26 mars 2024 à 5h00 (heure centrale européenne). Faites mordre la poussière à vos adversaires sur la piste ! Quelques-unes des couleurs pour la traînée Fumée de dérapage à débloquer. Dans Fortnite, les traînées sont actuellement limitées à Rocket Racing. Les traînées n'offrent aucun avantage compétitif. COMMANDES TACTILES SUR MOBILE AMÉLIORÉES La mise à jour 28.10 comprend des améliorations pour jouer à Rocket Racing sur mobile à l'aide de commandes tactiles. La croix directionnelle, ainsi que les boutons Accélération, Turbo, Esquive aérienne et Sauter ont désormais une meilleure facilité d'utilisation et ont tous reçu des améliorations visuelles.

L'Accélération automatique est maintenant activée. Elle peut être enclenchée ou désenclenchée.

Elle peut être enclenchée ou désenclenchée. Pour vous arrêter, vous devez maintenant appuyer longuement sur le bouton de frein. Dès que le compteur de vitesse arrive à 0, vous commencerez à partir en marche arrière. AMÉLIORATIONS MAJEURES ET CORRECTIONS DE BUGS Performance de processus améliorée de façon générale, notamment sur les appareils bas de gamme.

Rester inactif pendant une course renverra maintenant le joueur dans le salon.

Les collisions de voitures sont maintenant moins graves. Nous continuerons d'améliorer cette interaction dans de prochaines mises à jour.

L'atterrissage après l'esquive aérienne se fait maintenant plus en douceur.

Vous avez les jetons avant la course ? Vous pouvez maintenant manœuvrer et faire pivoter la caméra avant une course !

Le paramètre Méthode de pilotage inversée, qui inverse les commandes quand on est à l'envers, reste maintenant bien activé quand on le change.

Correction d'un problème concernant les joueurs restant coincés après une course.

Correction d'un problème sur Android empêchant les joueurs de changer de langue.

