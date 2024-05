Rocket Racing : une poignée de nouveautés dont du contenu Star Wars à l'affiche de la mise à jour 29.40

Pour célébrer le 4 mai, ce sont toutes les expériences présentes dans Fortnite qui se mettent aux couleurs de Star Wars avec plus ou moins de moyens alloués à chacune. Les nouveautés de LEGO Fortnite sont ainsi particulièrement nombreuses, quand celles de Fortnite Festival sont assez limitées, mais avec tout un espace inspiré par la cantina sur Tatooine où aller improviser. Nous allons évidemment revenir sur le Battle Royale, qui n'est clairement pas oublié, mais penchons-nous d'abord sur Rocket Racing, qui est ironiquement la dernière roue du carrosse. Quelques quêtes sont donc disponibles pour gagner de l'XP, un niveau et une traînée, réunies sous les intitulés « Allumage ! » et « Ça, c'est ce qui s'appelle une course de Rocket Racing ! ». Ces dernières ne seront débloquées qu'à partir de mardi à 15h00. Rien de compliqué, il suffit de jouer normalement pour les compléter. En même temps, le jeu n'offre pas tellement d'opportunités pour varier ce type de défis. Quant aux objectifs dits du Jour de la Force, c'est du pareil au même. Si jamais vous n'avez pas encore terminé 175 manches en mode Contre-la-montre, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups puisque 75 sont ici demandées. L'élément cosmétique principal, le Pack Beskar, est lui bloqué derrière un achat dans la boutique contre pas moins de 2 800 V-Bucks. Notez tout de même que dans le cadre de la Virée Néon, la Saison 1 qui ne dit pas son nom, deux nouvelles pistes ont été ajoutées, de quoi varier un peu les plaisirs. Quelques correctifs et modifications ont aussi été apportés.

Vous trouverez ci-dessous le détail de ces nouveautés de la mise à jour 29.40 pour Rocket Racing.

Avis aux pilotes, Que vous soyez plutôt du genre tourisme ou bord de mer, la mise à jour 29.40 a ce qu'il vous faut avec deux nouvelles pistes créées par Epic ! Préparez-vous à serpenter entre vos adversaires dans Python et Fermes côtières. DÉCROCHEZ LA VICTOIRE SUR DEUX NOUVELLES PISTES Foncez à toute allure à côté de temples ou de prés ! La mise à jour 29.40 ajoute une piste de niveau Novice et une piste de niveau Avancé créées par Epic Games : PYTHON Serpentez le long de courbes impressionnantes dans une jungle remplie d'autels splendides. Vos compétences de dérapage seront mises à rude épreuve avec ces virages sinueux ! Déverrouillez cette piste Novice en Racing classé après avoir atteint le rang Argent I. FERMES CÔTIÈRES Fermes côtières vous promet une course naturelle élevée en plein air ! Mais toutes ces prairies sont loin d'être calmes, puisqu'il s'agit d'une piste de niveau Avancé. Déverrouillez-la en Racing classé après avoir atteint le rang Or I ! STAR WARS DANS ROCKET RACING TERMINEZ DES QUÊTES POUR OBTENIR DES RÉCOMPENSES DANS LE JEU ! Star Wars atterrit aujourd'hui dans l'univers Fortnite, et le plaisir est partagé jusque dans Rocket Racing ! Terminez sept quêtes Star Wars pour déverrouiller un niveau du Passe de combat et 14 quêtes pour déverrouiller la traînée Connecteurs à induction inspirée des courses de modules ! Certaines quêtes seront disponibles à partir du 3 mai à 15h00 CEST, tandis que d'autres seront disponibles à partir du 7 mai à 15h00 CEST. Rocket Racing propose également des quêtes Jour de la Force qui seront disponibles à partir du 3 mai à 15h00 CEST. Accomplissez quatre quêtes pour déverrouiller un sticker Module de course d'Anakin et terminez-en huit pour déverrouiller le sticker Dark Maul ! Les quêtes Jour de la Force et Star Wars seront disponibles dans Rocket Racing jusqu'au 21 mai à 3h00 CEST. LA BESKAR REJOINT L'ÉCOSYSTÈME FORTNITE La Beskar, bolide le plus résistant de la galaxie, est disponible dans la boutique de Fortnite ! Cette voiture en fer mandalorien fait partie du pack Beskar qui contient : Le châssis de voiture Beskar ;

Les roues Beskar (Din Djarin) ;

Le sticker L'Armurière pour la Beskar ;

Les roues Beskar (L'Armurière) ;

Le sticker Boba Fett pour la Beskar ;

Les roues Beskar (Boba Fett) ;

Le sticker Bo-Katan Kryze pour la Beskar ;

Les roues Beskar (Bo-Katan Kryze) ;

Le sticker Sabine Wren pour la Beskar ;

Les roues Beskar (Sabine Wren). Vous pouvez utiliser les objets de ce pack dans Rocket Racing et les autres expériences Fortnite dans lesquelles les objets de voiture sont utilisés. Tous ces objets sont éligibles à la propriété multijeu avec Rocket League ! AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS RÉAPPARITIONS Des ajustements ont été effectués afin d'éviter que les joueurs ne réapparaissent devant le point le plus loin atteint sur le tour en cours. Vous devriez aussi constater moins de réapparitions vous ramenant trop loin derrière le dernier point atteint.

Ce changement comprend la correction d'un problème qui permettait à certains joueurs de faire marche arrière sur la ligne de départ, de provoquer une démolition de leur propre voiture puis de réapparaître au point de contrôle suivant situé plus loin sur la piste. LES BOTS S'AMÉLIORENT ! Nous avons apporté de nombreuses améliorations au comportement des bots, y compris concernant la trajectoire hors-piste, les esquives aériennes, les sauts, les vols et les atterrissages. GÉNÉRAL En réponse aux retours des joueurs concernant la mise à jour 29.30, le raccourci de Collines aux cabrioles qui avait été fermé est de retour !

! Les points de contrôle avec téléportation activée continuent de téléporter des joueurs même lorsqu'ils sont marqués comme étant déjà passés. CORRECTIONS DE BUGS Correction d'un problème où le compteur de vitesse ne se mettait pas à jour lors d'un tonneau aérien et d'une propulsion avant sans maintien de la commande Accélérateur.

Les barrières de Crotale et Arches anarchiques 2 ont été arrangées afin d'éviter que les joueurs ne traversent l'environnement.

Correction d'un problème à cause duquel le message « Éjecté pour avoir été inactif trop longtemps » s'affichait en anglais indépendamment de la langue sélectionnée par le joueur.

Correction d'un problème provoquant un plantage du jeu sur les appareils Android.

Bound by determination to race ????️ pic.twitter.com/ZvSullspWV — Rocket Racing (@RocketRacing) May 3, 2024

