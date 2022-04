Rocket League change son gameplay et adopte un format Battle Royale pour son nouveau mode Knockout

La Saison 6 de Rocket League a débuté en mars et Psyonix a prévu un petit quelque chose pour occuper les joueurs avant la prochaine. Il s'agit d'un mode à durée limitée dénommé Knockout, qui permet de lancer des parties au concept rappelant fortement les Battle Royale du moment.

Dans ce mode à 8 joueurs, c'est chacun pour soi, et l'objectif n'est plus de mettre un ballon dans un but, mais d'éliminer ses adversaires pour être le dernier survivant. De nouvelles mécaniques d'attaque, de saisie et de blocage nous invitent à agripper nos opposants pour les envoyer valdinguer sur des pics mortels, avec cependant toujours les mêmes véhicules dotés de propulseurs. Il est accessible depuis ce 27 avril et jusqu'au 10 mai, dans le cadre de l'évènement Knockout Bash permettant de débloquer des éléments de personnalisation printaniers.

L'histoire du football automobile s'est construite autour de la coopération et du travail d'équipe. Mais il est temps de rompre ces belles alliances avec Knockout, le tout nouveau MTL de mêlée générale. Ce mode fait partie d'un nouvel événement en jeu, le Knockout Bash, qui se déroulera du 27 avril au 10 mai.

La loi du plus fort règne dans cette course destructrice où 8 joueurs s'affrontent à coup de collisions fracassantes dans plusieurs nouvelles arènes. La plupart de vos techniques footballistiques vous seront utiles, mais vous devrez apprendre à maîtriser les nouvelles mécaniques d'attaque, de saisie et de blocage, pour vaincre vos adversaires !

Même les vétérans les plus aguerris ont besoin de faire une pause, alors prenez le temps de déverrouiller de douces récompenses printanières ainsi que des paniers de cadeaux dorés gratuits en relevant les défis du jeu. Les spectateurs de Twitch pourront également recevoir la bannière de joueur Bob's Ramen pendant le Knockout Bash en regardant leurs streameurs Rocket League favoris s'affronter pour montrer qui est le plus fort.

KNOCKOUT : RÈGLES DE PARTICIPATION

Comment fonctionne ce nouveau MTL ? Allons droit au but. Poussez vos adversaires en dehors de la zone de sécurité ou dans des pièges pour être le dernier sur le terrain !

RÈGLES DU JEU

Taille de l'équipe : il n'y a pas d'équipes dans Knockout. 8 joueurs s'affrontent dans une mêlée générale bourrée d'action.

Vies : contrairement au football, il n'y a pas de réapparitions illimitées dans Knockout. Les joueurs devront surveiller leurs arrières, car après 3 KO, la partie est finie pour eux.

Zone de sécurité : un dôme translucide entoure l'arène, il s'agit de la zone de sécurité. Lorsqu'un joueur est éjecté de cette zone, il doit y retourner en moins de 10 secondes, sinon il sera KO. La zone de sécurité rapetisse tout au long de la partie, ce qui la rend de plus en plus dangereuse. Au bout de 6 minutes, la partie passera en mode KO Direct (Sudden KO), où chaque attaque ou lancer sera boosté au niveau maximum, et se faire éjecter de la zone de sécurité vous mettra directement KO.

Pièges : chaque arène Knockout contient plusieurs pièges, comme des pieux et des rayons laser cachés sous les plateformes. Si vous touchez un piège, vous êtes automatiquement KO.

GAMEPLAY PRINCIPAL

Attaque : charger dans ses adversaires sera bien plus utile que de simplement les pousser. Dans Knockout, une attaque bien placée enverra valdinguer vos adversaires dans le décor. N'oubliez pas : plus vous allez vite, plus vous frapperez fort.

Blocage : bloquer retournera les attaques de votre adversaire contre lui. Mais attention, cela nécessite un timing impeccable, sinon votre parade échouera et vous serez vulnérable à l'attaque.

Saisie : maintenez le bouton de saisie et chargez un adversaire pour le saisir. Chargez de nouveau pour l'envoyer valser hors de l'arène.

MÉCANIQUES SECONDAIRES

Étourdissement : les joueurs seront assommés lorsqu'ils sont touchés par une attaque, lorsqu'ils sont saisis, après avoir été lancés par une saisie, ou après une attaque bloquée. Les joueurs affectés par cet état ne peuvent plus contrôler leur voiture. Vous pouvez vous libérer de votre étourdissement en martelant le bouton de rétablissement.

Visée sur l'adversaire : au lieu de viser la balle, la caméra peut désormais viser les joueurs adverses. En mode visée, le joueur peut passer d'une cible à l'autre.

Triple saut : le double saut, c'est du passé. Dans Knockout, les joueurs peuvent sauter en l'air deux fois avant de réinitialiser leurs sauts en posant leurs roues au sol.

Multi-esquive : votre puissance d'esquive a été améliorée, les joueurs peuvent désormais esquiver jusqu'à 4 fois dans les airs. Pas besoin de faire un flip reset, il n'y a pas de limite de temps pour conserver votre esquive en plein vol.

Saut : dans Knockout, vous pouvez sauter plus haut que dans n'importe quel autre mode de Rocket League.

Turbo : le turbo est un peu plus puissant dans Knockout, ce qui permet aux joueurs de remonter sur une plateforme après avoir été éjectés au loin par d'autres joueurs. Le turbo se recharge tant que vous ne l'utilisez pas et que vos roues touchent le sol.

ENTREZ DANS L'ARÈNE

Loin du monde du football, Knockout a migré vers 3 nouvelles arènes conçues spécialement pour la bagarre : Calavera, Carbon, et Quadron. Les collisions entre bolides finissent par abîmer les murs et les sols de ces 3 arènes, alors faites attention à ce qui vous entoure ! Les joueurs peuvent facilement se faire éjecter de l'arène, et toute sortie trop lointaine est définitive.

DÉFIS KNOCKOUT BASH

Se battre dans l'arène n'est pas une tâche facile, mais un nouveau lot de récompenses de défis devrait vous aider à garder le moral. Obtenez des récompenses printanières comme les roues Florescence, le turbo Monarch ou le sticker Flutterby animé, en fracassant vos adversaires jusqu'au podium.

ARRÊTEZ-VOUS ET SENTEZ UN PEU CES PANIERS DE CADEAUX DORÉS

Même les combattants les plus persévérants doivent faire une pause, alors pourquoi ne pas vous reposer avec un panier de cadeau doré ? En jouant à Knockout Bash, les joueurs peuvent obtenir des paniers de cadeaux dorés qui contiennent un assortiment d'objets classiques des séries Victoire, Accélérateur et Turbo. Les paniers de cadeaux dorés fonctionnent de la même manière que les récompenses dorées précédentes. Terminez le défi jusqu'à cinq fois et remportez des paniers de cadeaux dorés, puis ouvrez-les dans votre inventaire pour déverrouiller des objets !

Vous souhaitez en savoir plus sur la création de ce nouveau mode ? Alors ne manquez pas notre nouvelle série de vidéos intitulée Under the Hood, qui vous plongera dans les coulisses du processus de développement.

Knockout Bash sera disponible du 27 avril au 10 mai. Fais-les valser, gamin !