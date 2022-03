Rocket League : trailer, détails et sortie imminente pour la Saison 6 en mode comics

Les joueurs de Rocket League ont encore quelques heures pour acheter la Batmobile de The Batman, qui quittera la boutique demain. Ils auront vite une nouvelle raison de s'amuser, car la Saison 6 débutera ce mercredi 9 mars 2022 à 17h00, et Psyonix nous la présente aujourd'hui en vidéo.

Elle devrait faire des curieux, car elle sera placée sous le signe des dessins animés. Elle introduira l'arène de Neo Tokyo en mode comics, un van Nomad, la légendaire Black Fennec, un évènement de mi-Saison encore secret, la série d'éléments Fornax à débloquer, un Rocket Pass rempli de surprises et plus encore.

Du studio qui vous a apporté Rocket League, Psyonix lance fièrement la Saison 6, une toute nouvelle aventure avec notre groupe de bolides préféré. Cette Saison introduit un Rocket Pass sur le thème du dessin animé qui présente le nouveau van Nomad ainsi qu'une arène encore jamais vue auparavant, Neo Tokyo version comics. Par la suite, nous déverrouillerons des objets issus de la série Fornax, libérerons le légendaire Black Fennec et introduirons un événement de mi-saison fracassant qui révélera un nouveau mode de jeu.

Disponible en téléchargement le mercredi 9 mars à 17h00 (heure centrale européenne) et en DVD.

PROCHAINEMENT

Le Rocket Pass de cette Saison renferme d'innombrables surprises. Fans de la hitbox Merc, réjouissez-vous ! Nous ferons du tout-terrain avec le van Nomad bondissant, habillé d'autocollants road trip sur le sticker Beau voyage.

Faites attention au moment de zapper... car le mystérieux Nomster s'étend rapidement à travers le jeu. Nous ne savons pas encore avec exactitude de QUOI il s'agit, mais il apparaît sur les nouvelles roues, une explosion de but et même au niveau d'une antenne qui dévore la calandre du Nomad ! Pas sympa Nomster, vraiment pas sympa !

BONUS

L'amusement ne se limite pas au Rocket Pass ; nous avons la série Fornax qui entre en jeu sous forme de plans peu de temps après le coup d'envoi de la Saison. Mettant en vedette l'élégante voiture Mamba, cette série fait du neuf avec du vieux à travers des classiques totalement revisités. Revêtez une paire de Pixelated Shades (multichrome) ou adoptez une touche holographique avec les nouvelles roues Troika : brûlé. Nous disposons également d'une nouvelle explosion de but Shade Raid qui transformera chaque match en pages de bande dessinée.

Les arènes font également l'objet de quelques transformations, avec la Neo Tokyo version comics qui fait son entrée.

Un nouveau lot de récompenses de tournoi débarque, et autant dire que c'est un vrai sac à malices. Des rouleaux de papier toilette, de lourds Dumbbells et des roues à dents comptent parmi quelques-unes de nos récompenses les plus loufoques.

Ne touchez pas à ce bouton ! La Saison 6 réserve une autre surprise. Plus tard dans la Saison, un événement à durée limitée va faire son apparition, avec un nouveau mode de jeu qui aura sans nul doute un succès retentissant. Plus de détails arrivent bientôt, nous espérons juste que vous aimez rebondir !

DISPONIBLE DANS LA BOUTIQUE D'OBJETS

On dirait que les développeurs se sont servis d'un marqueur indélébile sur celui-ci. En effet, le Black Fennec tant attendu arrive dans la boutique d'objets pour la Saison 6, alors faites le plein de crédits. Ce grand classique ira à merveille avec vos stickers Esports préférés et les roues blanc titane.

Nous intégrons aussi de nouveaux packs de démarrage et standard remplis d'objets classiques comme la Jäger 619, la traînée Toon Hydro, l'explosion de but Toon (blanc titane) et plus encore !

La Saison 6 débutera le mercredi 9 mars, suite à une mise à jour le même jour à 1h00 (heure centrale européenne).