Rocket League : la Batmobile de The Batman disponible dans la boutique, le mode limité Gotham City Rumble de retour

Le partenariat entre Batman et Rocket League ne date pas d'hier, les Batmobile (1989), The Dark Knight's Tumbler et Batmobile (2016) ayant toutes déjà pu être achetées par le passé. En ce jour de sortie de The Batman, le nouveau film signé Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, Psyonix ne pouvait logiquement pas se priver de continuer à faire vivre cette collaboration.



La Batmobile de 2022 arrive à son tour dans la boutique ce jour, dans le cadre d'un lot à 1 100 Crédits contenant d'autres éléments de personnalisation qui lui sont majoritairement exclusifs. Une bonne manière de frimer lors des parties en ligne. Si elle vous intéresse, ne tardez pas, elle est en vente seulement jusqu'au 9 mars. Et dans le même temps, le mode limité Gotham City Rumble avec des power-ups inspirés des vilains de l'univers de l'homme chauve-souris va faire son retour, de manière temporaire donc.

Dans les sombres tunnels en dessous du Manoir Wayne, un homme masqué reste assis seul dans un silence contemplatif. Profitant d'une accalmie passagère en matière de crimes, il se dirige vers son poste de commande à double écran pour vite démarrer son jeu de football préféré avec des voitures à propulsion. Notre héros était bien loin de se douter que son répit serait de courte durée, car pas plus tard que le 2 mars, Gotham City devra faire face à des méchants aux pouvoirs supersoniques... LOT THE BATMAN Le Bat-Signal brille haut dans le ciel surplombant le Parc de Beckwith, ce qui signifie que le Croisé en Cape fait sa patrouille nocturne. Des habitants l'ont aperçu au volant d'un tout nouveau bolide pour 2022, conçu dans le plus grand secret par Wayne Entreprises. Cette Batmobile mise au goût du jour offre un châssis aux allures de grosse cylindrée américaine, des peintures fidèles au film et une Explosion de but qui se sert du tout nouveau symbole du Chevalier Noir. Un informateur secret que nous appellerons Alfredyay Ennyworthpay a laissé échapper les spécifications du nouveau véhicule. LOT THE BATMAN [1 100 CRÉDITS] Châssis (Hitbox Dominus) Batmobile (2022)

Bruit de moteur Batmobile (2022)

Peinture Dark Knight Matte

Roues Batmobile (2022)

Turbo Batmobile (2022)

Traînée Batmobile (2022)

Sticker Reel Life

Explosion de but Batman *Remarque : À l'exception de l'Explosion de but Batman, les objets inclus dans le lot The Batman ci-dessus peuvent uniquement équiper la Batmobile (2022). Vous ne pouvez pas personnaliser la Batmobile (2022) avec des objets supplémentaires. MTL GOTHAM CITY RUMBLE Les portes de l'Asile d'Arkham sont ouvertes et un vent de folie a de nouveau gagné les arènes de Rocket League, transformant ce noble jeu en mode Gotham City Rumble implacable. Dans ce MTL, les power-ups fonctionnent de la même façon qu'en Rumble, mais s'inspirent des nombreux méchants ayant hanté le passé de Batman. Multipliez les dégagements faciles avec le Gant de boxe du Joker, élevez-vous dans les airs avec les Vignes de Poison Ivy ou projetez la balle derrière vous à l'aide du Bat-Grapnel. Et ne laissez surtout pas les Pieux de Clayface marquer un but. Serez-vous le héros dont Rocket League a besoin ? Batman est de retour le 2 mars.

Si vous aimez la licence, vous pouvez prolonger votre expérience avec The Art of the Batman, disponible à partir de 42,12 € sur Amazon.fr.



