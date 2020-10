Rocket League : l'évènement Haunted Hallows de retour avec du contenu Ghostbusters et deux modes spéciaux

La ferveur Rocket League repart de plus belle cette année, et pour une bonne raison : Epic Games et Psyonix ont décidé de passer le jeu phénomène en free-to-play. La transition s'est faite le mois dernier, mais ce n'est pas pour autant que le jeu de ballon avec des voitures va perdre ses anciennes habitudes.

Il nous invite ainsi à vivre une déclinaison inédite de l'évènement spécial Halloween Haunted Hallows, récurrent depuis 2016, pour débloquer ou acheter des éléments de personnalisation pour nos bagnoles. Et cette année, les items sont aux couleurs des Ghostbusters ! La licence S.O.S. Fantômes va ainsi être déclinée avec des bannières, roues, trainées et stickers, tandis que l'Ecto-1 va faire son entrée temporaire dans la boutique, après avoir été uniquement proposée en DLC payant. Pour la liste des objets payants et des éléments gratuits avec les défis pour les débloquer, ça se passe sur le site officiel.

Deux modes spéciaux seront aussi jouables à cette occasion. Haunted Heatseeker, une variante de Heatseeker dans une arène urbaine hantée, sera jouable du 20 au 26 octobre, et sera suivi par Spike Rush sur des cartes nocturnes différentes du 26 octobre au 3 novembre.

