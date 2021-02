Rocket League : l'évènement Lucky Lantern de retour avec un mode et du contenu inédit

À quoi bon se casser la tête avec de nouveaux évènements quand il est possible de ressortir les anciens pour un public renouvelé ? C'est probablement ce que s'est dit Psyonix pour Rocket League, fort d'une communauté diversifiée par le passage en free-to-play il y a quelques mois, et qui fait revenir la sauterie Lucky Lantern proposée en 2020, avec tout de même du contenu inédit.

L'évènement célèbre le Nouvel An chinois jusqu'au 1er mars avec une nouvelle variante d'Arène, Forbidden Temple (Jour). Vous pourrez récupérer gratuitement la bannière de joueur Mèche courte en vous rendant dans la boutique dès maintenant, et la bordure d'avatar Shen de la même manière la semaine prochaine. D'autres éléments peuvent être achetés dans la boutique, débloqués en réalisant des défis in-game ou déverrouillés avec des Lanternes Dorées. Vous pouvez en découvrir des images en page suivante, tandis que les modalités d'obtention sont précisées sur le site officiel.

Encore mieux, pour s'amuser de manière variée, le mode limité Heatseeker 2v2 sera jouable jusqu'au 22 février, et Super Cube 3v3, une variante inédite de Cubic, fera son apparition jusqu'au terme des festivités.

Super Cube est un mode loufoque qui joue sur les mutateurs et qui change la forme de la balle Rocket League. Comme son nom l'indique, la balle prend la forme d'un cube, et sa vitesse maximale et sa capacité à rebondir augmentent. Bonne chance pour prédire ses rebonds !