Rocket League : le free-to-play, c'est maintenant, 10 € offerts sur l'Epic Games Store pour tout téléchargement gratuit !

Fortnite: Battle Royale doit en grande partie son succès au fait qu'il soit gratuit. Epic Games veut que Rocket League connaisse un succès tout aussi important, et c'est pourquoi il a annoncé cet été que le jeu de ballon avec des voitures allait passer en free-to-play sur toutes les plateformes. Rendez-vous était pris pour ce mercredi 23 septembre et, bonne nouvelle, la version gratuite est maintenant disponible sur PC via l'Epic Games Store, PS4, Xbox One et Switch !

Histoire de faire grossir rapidement le nombre de joueurs, Epic nous invite à télécharger rapidement Rocket League sur l'EGS : tous ceux qui ajouteront le titre à leur catalogue avant le 23 octobre 2020 à 17h00 recevront un bon Epic d'une valeur de 10 €. Il ne remplacera pas le coupon des Méga Soldes si vous l'avez encore, mais ne pourra pas non plus être cumulé avec ce dernier. Il est comme toujours valable sur tous les produits d'une valeur minimum de 14,99 € après application des promotions et remises, mais sera seulement utilisable jusqu'au 1er novembre 2020, à 8h59 (heure centrale européenne).

Pour mémoire, pas besoin de PlayStation Plus ou de Nintendo Switch Online pour jouer à Rocket League en free-to-play, alors faites vous plaisir, c'est entièrement gratuit ! Enfin, à part pour les microtransactions cosmétiques, mais vous connaissez la chanson.

