Rocket League Sideswipe : la sortie du free-to-play mobile en France, c'est pour très bientôt !

Les fans de Rocket League et adeptes du jeu sur mobiles désirent depuis longtemps un portage du jeu de ballon avec des bagnoles. Psyonix va en partie réaliser leur souhait en sortant Rocket League Sideswipe, une adaptation du concept en vue de côté pour des parties en 1v1 ou 2v2.

Ce free-to-play plus arcade que jamais n'avait pas encore de date de sortie et, surprise, son lancement a débuté cette semaine. Il est disponible sur iOS et Android depuis hier, et sera progressivement déployé au fil du mois de novembre à travers le monde. Les joueurs ont pour le moment accès à une pré-saison avec quelques éléments à déverrouiller, mais les festivités débuteront vraiment avec une Saison 1 en décembre, qui sera accompagnée d'un premier Rocket Pass. Une bande-annonce de gameplay et le long texte ci-dessous vous permettent de vous familiariser avec le titre avant de pouvoir mettre la main dessus.

Vous pouvez être ravis, car la pré-saison de Rocket League Sideswipe est disponible aujourd'hui sur iOS et Android en Océanie ! La pré-saison sera déployée dans d'autres régions tout au long du mois de novembre. Suivez le Twitter de Rocket League Sideswipe et tenez-vous informés grâce au fil d'actualités pour connaître le moment exact de la mise en ligne de la pré-saison dans votre région. Tout au long de la pré-saison, vous pouvez commencer à déverrouiller des éléments de personnalisation et vous familiariser avec le jeu avant le lancement de la saison 1 plus tard cette année !

Préparez-vous à tout donner sur le terrain, comme jamais auparavant dans Rocket League Sideswipe. Entrez dans l'action rapide de style arcade, où que vous soyez, avec les commandes tactiles intuitives ou avec une manette. Utilisez votre turbo pour aller plus vite, ou utilisez-le pour décoller du sol et dans les airs pour effectuer des manœuvres aériennes incroyables. Profitez de matchs privés avec vos amis, ou faites des matchs compétitifs en ligne avec des joueurs du monde entier ! Grimpez les échelons du classement compétitif et prenez la tête du classement mondial. Passez un peu de temps dans les menus et personnalisez votre voiture pour vous l'approprier, et déverrouillez encore plus d'objets avec le Rocket Pass qui permet aux joueurs de déverrouiller la personnalisation simplement en jouant à des matchs en ligne !

Pendant la pré-saison, assurez-vous de vous connecter à l'aide de votre compte Epic Games afin de jouer à des matchs en ligne et de gagner de l'EXP supplémentaire sur Rocket League et Sideswipe juste en jouant ! Nous aurons plus de détails sur la collaboration entre Rocket League et Rocket League Sideswipe bientôt !

Rocket League Sideswipe propose une bande-son énergique qui donne un nouveau souffle au son de Rocket League. Avec le célèbre label de musique électronique Monstercat comme partenaire, nous avons compilé un ensemble unique de chansons aux rythmes rapides et entraînants, avec de nouveaux singles du groupe pop/rock Anamanaguchi, et plus de titres pour les fans. Consultez la liste complète des artistes et des chansons ci-dessous et restez à l'écoute pour entendre la bande originale officielle à venir !

Anamanaguchi - Water Resistant (avec 8485)

Anamanaguchi et Flux Pavilion - Dreams

Bensley - Control Me

Feint - Fading Wind

Justin Hawkes - That Look

Koven - Light Up

MYLK - Mermaid

Protostar - There and Back

Rameses B - Have Fun

Tisoki - MADE 4 THIS

Nous aurons bientôt plus d'informations sur ce qui se passe après la pré-saison et la saison 1 ! Consultez régulièrement Twitter pour savoir quand votre région pourra télécharger et jouer gratuitement à Rocket League Sideswipe. À bientôt sur le terrain (mobile) !