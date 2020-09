Rocket League : nécessité du PS+ et du Nintendo Switch Online, Saison 1, rang Supersonic Legend, le point sur la version free-to-play

Cela fait maintenant 5 ans que Rocket League passionne les joueurs, et il va pourtant continuer à nous surprendre cette année. Psyonix prévoit en effet de faire passer le jeu phénomène en free-to-play très prochainement, et va en profiter pour devenir cross-platform et revoir quelques-unes de ses mécaniques in-game.

Pour plus de clarté, la numérotation des Saisons et des Rocket Pass va repartir à zéro (enfin, à 1) au lancement de la version gratuite, et le passage d'une Saison à l'autre se fera au même moment que le changement de Rocket Pass et de Tournois. De même, pour continuer à inciter les joueurs à gravir les échelons en ligne, le rang Grand Champion sera remplacé par un rang Grand Champion 1, et il sera possible de monter aux niveaux Grand Champion 2 et Grand Champion 3, et même le nouveau maximum, Supersonic Legend. Les joueurs atteignant ces échelons en fin de saisons auront droit à des titres et récompenses spécifiques. À noter que pour prendre part aux Playlists Classées, il faudra désormais avoir atteint le Niveau 10. Sinon, pour les débutants, un nouveau tutoriel et des défis de pilotage permettront de se familiariser avec les commandes et de débloquer du contenu cosmétique de base.

À part ça, le Rocket ID va devenir l'identifiant Epic Friends et sera lié à votre compte Epic Games, de nouvelles commandes de discussions rapides seront intégrées, Heatseeker sera jouable de manière permanente en partie privée, les options par défaut seront modifiées avec un chat vocal désactivé et un Air Roll associé à la gâchette arrière gauche de la manette, une difficulté des bots inférieure au Rookie sera ajoutée, de nouveaux remixes signés Monstercast seront ajoutés, et la playlist Standard Solo va être retirée.

Dernière information, et non des moindres : il ne sera pas nécessaire d'être abonné au PlayStation Plus ou au Nintendo Switch Online pour jouer sur PS4 ou Switch ! Rocket League sera donc intégralement gratuit (en dehors de ses achats cosmétiques) sur ces deux plateformes. En revanche, la version free-to-play n'a toujours pas de date de sortie, mais Epic Games nous la promet pour bientôt, peu après un patch déjà prévu pour la mi-septembre. Si vous voulez malgré tout payer votre jeu pour bénéficier de DLC bonus, l'édition physique est disponible à partir de 15,32 € chez Amazon.