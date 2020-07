Rocket League va devenir free-to-play cet été, tous les détails !

Psyonix nous avait promis de belles initiatives pour les 5 ans de Rocket League, et c'est déjà le cas avec un évènement spécial riche en modes spéciaux cet été. Mais les développeurs ont une bien plus grosse surprise prévue pour les semaines à venir : le jeu multijoueur va devenir free-to-play !

D'ici la fin de l'été, il sera donc possible de jouer gratuitement à Rocket League sur PS4, Xbox One, Switch et PC via l'Epic Games Store, la version Steam devant à cette occasion disparaître pour que le jeu devienne seulement téléchargeable via la plateforme de l'éditeur Epic Games. Les détenteurs d'une version Steam pourront tout de même continuer à jouer depuis le service de Valve. En plus du cross-play déjà disponible, Rocket League sera au passage doté d'une progression cross-platform pour vivre la même expérience depuis n'importe quelle console. Le jeu restera sinon le même, à l'exception que les Tournois et les Défis seront améliorés, des challenges hebdomadaires et saisonniers avec des récompenses à la clé devant faire leur apparition.

Que se passera-t-il pour les joueurs qui ont payé leur jeu plein pot avant cela ? Sous peine de s'être connecté au moins une fois en ligne avec leur compte, ils recevront le statut Héritage donnant accès à l'intégralité des DLC sortis à ce jour, le titre Est. 20XX affichant l'année de votre début de carrière, plus de 200 éléments de personnalisation, les boosts Faded Cosmos et Golden Cosmos, les roues Dieci-Oro et la bannière Chasseuse.

Davantage de précisions sur les bonus et les nouveautés seront présentées d'ici le lancement de la version free-to-play de Rocket League, dont la date de sortie précise n'a pas été communiquée. En attendant, Rocket League peut être acheté à partir de 29,99 € à la Fnac.

