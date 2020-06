Rocket League : un évènement pour les 5 ans, une grosse mise à jour et des fonctionnalités inédites pour bientôt

Le 7 juillet prochain, nous fêterons les 5 ans de Rocket League. La popularité du jeu n'a jamais faibli avec les années, et Psyonix a même été racheté entre temps par Epic Games, histoire d'assurer sereinement son futur et celui de sa production. Les développeurs n'ont cependant pas prévu de se reposer sur leurs acquis pour 2020.



Déjà, un évènement spécial aura lieu le mois prochain pour célébrer l'anniversaire du titre. Il durera deux semaines, et nous proposera de profiter de modes limités (inédits ?) et de débloquer des éléments de personnalisation aux couleurs de la licence et de Psyonix. Une mise à jour 1.78 a d'ailleurs été déployée cette semaine en vue de l'accueil de ces nouveautés.

Et ce ne sera que le début d'un second semestre 2020 qui devrait valoir le détour. D'ici la fin de l'année, les développeurs nous promettent « des fonctionnalités originales ou mises à jour », ainsi qu'un gros patch encore mystérieux dès cet été. Nous en saurons plus sur l'avenir de Rocket League dans les prochaines semaines, mais si vous aimez le jeu, rassurez-vous, il a encore de beaux jours devant lui.