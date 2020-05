Rocket League : un nouveau mode Boomer Ball trop rapide pour les boomers cette semaine

Rocket League fait actuellement passer un très bon mois à sa communauté avec son évènement Modes of May. Chaque week-end, les joueurs sont ainsi invités à découvrir un mode limité apprécié ou inédit pour des sensations différentes des parties classiques.

Après Dropshot Rumble et Beach Ball, place au deuxième et dernier mode orignal de ce mois un peu spécial : Boomer Ball. Enfin, « original », si vous êtes actif dans la communauté, vous le connaissez forcément, car il s'agit d'une variante déjà connue et partagée chez les initiés grâce au paramétrage manuel des conditions de jeu. Durant ces parties en 3v3, le boost est illimité et 1,5 fois plus efficace que d'habitude, et la vitesse, le rebond et la légèreté de la balle sont poussés au maximum.

Autrement dit, tout va aller très vite et de tous les côtés, dans des parties ultra-dynamiques reprenant sinon les conditions de score classiques. Boomer Ball sera jouable du jeudi 14 mai à 18h00 au lundi 18 mai à la même heure (oui, les week-ends sont longs chez Psyonix). Modes of May se terminera la semaine suivante avec le retour de Heatseeker sur quatre jours également.