Rocket League : Heatseeker, un nouveau mode limité qui va droit au but annoncé et daté

Si vous cherchez un peu de nouveauté dans Rocket League, il ne va pas falloir louper le coche. Psyonix prévoit en effet d'ajouter un nouveau mode au jeu, mais pour une durée très limitée, du 16 avril à 19h00 au 20 avril à la même heure.

Heatseeker, c'est son nom, semble pourtant avoir bien des atouts pour nous donner envie de l'essayer, et de l'adopter. Cette variante des parties classiques en 3v3 changera le comportement de la balle : à chaque touche, celle-ci gagne en vitesse, et surtout, elle se dirigera en permanence vers le but de manière téléguidée. Il faudra impérativement couper sa trajectoire au plus vite pour renvoyer la pression sur l'adversaire. Le premier à sept points remporte la manche, ce qui ne devrait pas être si long que ça vu les conditions.

Psyonix prévoit même un petit bonus pour toute connexion durant la période de l'évènement, à savoir une Bannière de Joueur Hypnoteks. Pour ceux qui seraient en train de chasser les récompenses du Rocket Pass 6, l'expérience gagnée dans ce mode sera bien évidemment compatible avec votre progression générale.

