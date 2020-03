Rocket League : annulation de la Saison 9 du Championnat du monde

La scène eSport de Rocket League est très importante et populaire. À la fin du mois prochain devait se dérouler la Saison 9 du Championnat du monde à Dallas, mais Psyonix a malheureusement annoncé cette semaine que l'évènement n'aura pas lieu.

Encore une fois, c'est évidemment à cause du coronavirus, Psyonix a préféré assurer la santé des joueurs, de son personnel et des fans en annulant le tournoi. Les visiteurs devant se rendre à Dallas les 24, 25 et 26 avril prochain vont être automatiquement remboursés, et le studio va maintenant essayer de reprogrammer ces matchs lors des Championnats régionaux et du Promotion Tournament, mais il faudra patienter pour connaître les dates exactes.

Par ailleurs, Psyonix annonce que les émissions hebdomadaires des RLCS et Rival Series se feront désormais intégralement en ligne, les animateurs passent donc en télétravail pour éviter toute contamination. Pour les spectateurs, rien ne change, l'émission sera toujours diffusée les vendredi, samedi et dimanche, mais les animateurs ne seront plus en plateau pendant les prochaines semaines.