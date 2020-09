Rocket League : détails et vidéo pour Llama-Rama, le premier évènement free-to-play avec le bus de Fortnite à débloquer

C'est officiel, Rocket League deviendra entièrement free-to-play le 23 septembre prochain sur PC via l'Epic Games Store, PS4, Xbox One et Switch. Il nous avait promis un évènement inspiré de Fortnite pour fêter cela, et tous les détails sur ce sujet viennent d'être donnés par Epic Games.

Nous avons rendez-vous avec Llama-Rama du 27 septembre à 00h00 au 12 octobre pour une série de défis évènementiels à compléter. En les remplissant, nous pouvons obtenir des objets de personnalisation uniques, les Roues Llama, l'autocollant Llama (Octane), l'antenne Llama, le Topper Llama, les roues et l'antenne Battle Bus, et surtout, le Battle Bus lui-même ! Le véhicule emblématique des parties du Battle Royale pourra effectivement être obtenu par les plus persévérants.

La firme ajoute :

Aujourd'hui, Epic a annoncé que le favori des fans de Rocket League, DJ Slushii, clôturera la série Fortnite Presents: Spotlight avec une performance à Party Royale. Que les joueurs se connectent à Radio Platine ou jouent déjà à Rocket League, ils reconnaîtront instantanément son titre «LUV U NEED U». DJ Slushii se produit en direct de Party Royale le samedi 26 septembre à 23h. Les rediffusions sont prévues le 27 septembre à 5h et le 27 septembre à 19h.

Si vous voulez malgré tout payer votre jeu pour bénéficier de DLC bonus, l'édition physique est disponible à partir de 15,32 € chez Amazon.

Lire aussi : Rocket League : nécessité du PS+ et du Nintendo Switch Online, Saison 1, rang Supersonic Legend, le point sur la version free-to-play