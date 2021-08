Rocket League : date imminente, contenu du Rocket Pass, Arène inédite et tournois revisités, tout sur la Saison 4 en mode western

La numérotation et l'ampleur des saisons de Rocket League ont changé depuis son rachat de Psyonix par Epic Games et le passage en free-to-play. C'est donc après une longue Saison 3 qui dure depuis avril que nous allons découvrir la Saison 4, placée sous le signe de l'ambiance western.



Dès ce 11 août à 17h00, nous pourrons profiter de mises à jour techniques pour protéger les droits des streameurs, limiter les rangs dans les groupes de joueurs limités et plus encore. Les modes limités Heatseeker 2v2, Speed Demon et Ressorts chargés ont aussi prévu de passer une tête d'ici la fin du mois.



Hue ! Préparez-vous pour la Saison 4 de Rocket League ! Rassemblez votre troupe et direction la piste poussiéreuse à partir du 11 août à 17h00 (heure centrale européenne). Cette toute nouvelle saison vous amène tout droit dans la nouvelle Arène, Deadeye Canyon, avec le nouveau Rocket Pass qui tire plus vite que son ombre, le développement des tournois compétitifs, et plus encore !

Capturez l'Outlaw dans le Rocket Pass

La dernière voiture, Outlaw, est recherchée pour vol de turbo et chasse aux démos. Capturez-la dans le Rocket Pass Premium avec plus de 70 niveaux de précieux butin du côté du Deadeye Canyon, avec l'accessoire No-Name, les roues Tanker, le sticker Amikoo, et le turbo Lava. Découvrez-les sur l'octane ci-dessous !

Comme toujours, ceux qui possèdent le Rocket Pass Premium reçoivent un boost d'EXP et des défis hebdomadaires et saisonniers supplémentaires. Relevez les vôtres et recevez une multitude d'EXP et d'objets !

Mettez pied à terre au Deadeye Canyon

Il était une fois dans le Deadeye Canyon... Découvrez cette splendide nouvelle Arène dans le teaser ci-dessus, et préparez-vous à mettre pied à terre dans toutes les listes de lecture standards dès la sortie de la Saison 4 !

Développement des tournois compétitifs

Le programme des tournois compétitifs se développe dans toutes les régions ! Des tournois supplémentaires, mais aussi des tournois en 2v2 et en mode Extra s'ajoutent. N'oubliez pas de consulter le programme chaque jour pour ne pas manquer le mode Extra et les horaires du jour. De plus, les récompenses de tournoi se sont renouvelées pour la nouvelle saison ! Sélectionnez votre équipe et rejoignez le groupe.

Des MTL à l'horizon

Le MTL Heatseeker en 2v2 sera à l'honneur le 12 août, soit le lendemain du lancement de la Saison 4. Après ça, ne manquez pas le nouveau MTL Speed Demon le 19 août ! Nous vous donnerons plus d'informations concernant ce nouveau mode à l'approche de sa sortie. Ressorts chargés, variante de Rumble qui est actuellement une option de mutateur dans les matchs privés, sera également ajouté à la liste des MTL plus tard dans le mois.

Nouvelles fonctionnalités et changements qui accompagnent cette mise à jour

Utilisation sécurisée de musique lors de streams

Un nouveau paramètre audio s'ajoute pour permettre aux joueurs de désactiver la musique protégée par des droits d'auteur. Cela permettra d'éviter que les créateurs de contenu se voient retirer leurs streams ou vidéos en raison de violations du DMCA. En cochant « Streamer Safe Music (Only) » dans les paramètres audio, le contenu audio assujetti au DMCA sera coupé ou remplacé par de la musique libre de droits. Ce paramètre touchera à la fois la Rocket League Radio et les hymnes de joueur.

Restrictions de rang pour les groupes de taille insuffisante

Avec cette mise à jour, les joueurs qui se trouvent en file d'attente pour des modes de matchs classés dans un groupe de taille insuffisante (un groupe de deux joueurs pour une compétition en 3v3 standard, ou un groupe de deux joueurs pour un tournoi en 3v3 standard) devront avoir moins de trois rangs d'écart pour rester dans la file d'attente. Ainsi, le troisième coéquipier trouvé grâce à la recherche de match rejoindra des coéquipiers ayant à peu près le même rang que lui. Par exemple, si un membre du groupe est Platine II et l'autre Diamant III (un écart de quatre rangs), ils ne pourront pas rester dans la file d'attente pour un match en 3v3 standard. Mais si l'un est Platine III et l'autre Diamant III (un écart de trois rangs), ils pourront rester sur la file d'attente. Les tout nouveaux joueurs ne pourront être dans la file d'attente qu'avec des joueurs qui sont Or III ou inférieur lorsqu'ils se trouvent dans un groupe de taille insuffisante.

Ce changement ne tient pas compte des divisions de rang et ne touche pas les groupes de deux en file d'attente pour des matchs en 2v2, listes de lecture occasionnelles ou listes de lecture en mode Extra. Nous espérons que ce changement offrira une meilleure expérience de compétition pour les joueurs solo en file d'attente pour des matchs en 3v3.

Améliorations au niveau des matchs occasionnels

Il peut être agaçant de voir des coéquipiers quitter un match occasionnel avant la fin, et nous mettons en place des mesures pour y remédier. Avec la mise à jour, il sera possible de déclarer forfait pour les matchs occasionnels, tout comme pour les matchs compétitifs. Si tous les joueurs d'une équipe votent pour déclarer forfait, le match occasionnel se terminera comme s'il s'agissait d'un match compétitif. En plus de cette option, les joueurs qui quittent souvent des matchs occasionnels se verront imposer des interdictions de recherche de match. Les joueurs qui quittent rarement des matchs occasionnels ne seront pas pénalisés s'ils quittent un seul match occasionnel par jour. Mais s'ils abandonnent plus de matchs occasionnels, les interdictions seront prolongées. Nous espérons que ces changements et d'autres permettront d'améliorer l'expérience des joueurs qui préfèrent profiter de Rocket League en dehors des matchs compétitifs.

Consultez les notes de patch complètes pour obtenir plus d'informations avant le lancement de la mise à jour.

Mise à jour en vue !

Une mise à jour sera disponible le 11 août à 1h00 (heure centrale européenne) pour préparer l'arrivée de la Saison 4. La Saison 3 compétitive se termine le 11 août à 16h30 (heure centrale européenne) et les récompenses compétitives seront attribuées après le lancement de la Saison 4.

La Saison 4 commence le 11 août à 17h00 (heure centrale européenne), alors préparez-vous à une ambiance western comme jamais vue dans Rocket League !