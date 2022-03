Nock : le Rocket League de la VR se trouve une date de sortie sur Quest 2

Nock, le savant mélange de tir à l'arc et de Rocket League est prévu pour le 10 mars prochain, soit dans les prochains jours et entend se faire une place dans l'e-sport ! Participez à des matchs de football aériens de tir à l’arc en alliant la coordination, l’agilité et la stratégie. Communiquez avec vos coéquipiers via le chat vocal pour ainsi vous organiser tout en étant dans le feu de l'action. Patinez et glissez autour du terrain tout en utilisant un arc et une flèche pour faire exploser la balle dans le but de l’autre équipe.





Nock exploite une physique réaliste qu'il vous faudra maîtriser et le développeur annonce que cela pourra prendre du temps. Il continue en détaillant un peu plus le gameplay. Les flèches de blocage vous permettent de créer des obstacles et vous pouvez même utiliser votre corps pour protéger et même marquer des buts, mais attention à ne pas prendre la balle en pleine poire sous peine d'être assommé.

Le titre est jouable avec des IA dans des parties personnalisées, mais s'annonce plus fun, physique et très dynamique une fois dans le mode multijoueur proposant des matchs classés jusqu'à 3 vs 3 joueurs.

La page du jeu est disponible dans le store Meta Quest.

