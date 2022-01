NOCK : un savant mélange de tir à l'arc et de Rocket League annoncé en réalité virtuelle

Rocket League, vous connaissez, est un jeu dans lequel nous pilotons des voitures miniatures enfermées dans de grands stades donnant lieu à des parties de car football déjantées avec une balle géante. Eh bien, NOCK en reprend en quelque sorte le concept. Le titre, encore en phase de développement par le studio Normal, à l'origine de Half + Half (un jeu amusant et plutôt déjanté ayant pour but d'explorer différentes facettes de l'aspect multijoueur) lorgne sur les platebandes de l'e-sport en offrant un gameplay similaire à Rocket League tout en ajoutant des phases de tir à l'arc, ayant pour but d'envoyer la balle dans les caisses de l'adversaire.

Le trailer ne nous montre pas grand-chose si ce n'est qu'il sera possible de s'affronter dans plusieurs arènes (en 1 vs 1, 2 vs 2 ou encore 3 vs 3) parsemées d'items et de boosters et de tirer à l'arc pour faire avancer la balle avec des capacités spéciales.

Nous n'avons malheureusement rien de plus à nous mettre sous la dent. Cependant, nous savons que le titre sortira d'abord sur la plateforme Quest, pour suivre plus tard sur PC VR , et qu'il devrait nous faire chauffer les bras !

