Project ARC : PUBG Studios dévoile son nouveau jeu de tir multijoueur

PUBG Studios est déjà auréolé du succès de PUBG: Battlegrounds, il a également développé le jeu mobile PUBG: New State, mais le studio dévoile cette semaine Project ARC, son nouveau jeu édité par Krafton. Un titre qui proposera un gameplay différent, sans non plus trop s'éloigner de la franchise PUBG.

Project ARC est présenté comme un jeu de tir tactique PvP en 5 vs 5, avec un gameplay réaliste en temps réel et une caméra en vue de dessus. Les joueurs auront à leur disposition diverses armes, comme des fusils d'assaut, des mitrailleuses, des fusils à pompe, des fusils de précision ou encore des lance-grenades. Les joueurs devront s'infiltrer dans une Crypte pour la pirater à l'aide des Décypteur, il faudra pour cela exploser des murs et percer les défenses de l'équipe adverse.

Les combats se feront donc en temps réel, avec un gameplay façon top-down shooter qui permettra de voir les lignes de tir de ses équipiers, facilitant la coopération non verbale, avec des affrontements à longue ou courte distance. Les fans de PUBG: Battlegrounds retrouveront des équipements du Battle Royale, comme le MK14, l'AWM, le P90, les grenades Zone Bleue, des drones de reconnaissance ou encore les explosifs de proximité.

Project ARC est pour l'instant attendu sur PC, via Steam, à une date inconnue. En attendant, vous pouvez découvrir une première courte vidéo de gameplay ci-dessus et des images sur la seconde page.