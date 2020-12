Rocket League : date et trailer pour la Saison 2 en mode musique et néons, des Hymnes personnalisés et d'autres nouveautés annoncées

La ferveur Rocket League est repartie comme jamais depuis le passage du jeu en free-to-play il y a quelques semaines. Fort de ce rajeunissement, le titre va enchaîner sur une Saison 2 à partir du 9 décembre prochain, et il est temps pour Epic Games et Psyonix de nous dévoiler ce qui nous attend. La thématique sera la musique et les néons, pour une ambiance EDM assumée.

Elle ajoutera des Hymnes personnalisés qui seront joués lorsque nous marquerons un but, des chansons inédites de Kaskade, l'arène Neon Fields, un Rocket Pass, le mode limité Rocket Labs et plus encore.



Hymnes - Cette nouvelle option de personnalisation permettra aux joueurs de sélectionner et de jouer de la musique de Rocket League dans l'arène après avoir marqué un but.

- Cette nouvelle option de personnalisation permettra aux joueurs de sélectionner et de jouer de la musique de Rocket League dans l'arène après avoir marqué un but. Nouvelle musique et contenu de Kaskade - Psyonix s'est associé au partenaire de longue date et label de musique électronique Monstercat et au producteur renommé Kaskade pour créer un EP de chansons pour la Saison 2 de Rocket League. La première chanson, « Flip Reset », avec WILL K, est maintenant disponible dans le jeu, incluse dans la bande-annonce de la Saison 2 et sur les plateformes de streaming. De la musique et du contenu Kaskade supplémentaires seront disponibles tout au long de la saison.

- Psyonix s'est associé au partenaire de longue date et label de musique électronique Monstercat et au producteur renommé Kaskade pour créer un EP de chansons pour la Saison 2 de Rocket League. La première chanson, « Flip Reset », avec WILL K, est maintenant disponible dans le jeu, incluse dans la bande-annonce de la Saison 2 et sur les plateformes de streaming. De la musique et du contenu Kaskade supplémentaires seront disponibles tout au long de la saison. Nouveau Rocket Pass - Le Rocket Pass de cette saison comprend des articles sur le thème de la musique, dont certains vibreront et clignoteront au rythme du menu et de la musique de l'arène ! La bien nommée voiture R3MX et plus de 70 niveaux d'objets uniques seront disponibles pour ceux qui débloquent Rocket Pass Premium.

- Le Rocket Pass de cette saison comprend des articles sur le thème de la musique, dont certains vibreront et clignoteront au rythme du menu et de la musique de l'arène ! La bien nommée voiture R3MX et plus de 70 niveaux d'objets uniques seront disponibles pour ceux qui débloquent Rocket Pass Premium. Arène Neon Fields - Cette nouvelle arène inspirée de l'EDM sera disponible dans les playlists en ligne et les matchs privés.

- Cette nouvelle arène inspirée de l'EDM sera disponible dans les playlists en ligne et les matchs privés. Rocket Labs - Rocket Labs reviendra en tant que liste de lecture en mode occasionnel à durée limitée tout au long de la saison.

- Rocket Labs reviendra en tant que liste de lecture en mode occasionnel à durée limitée tout au long de la saison. Mises à jour supplémentaires - De nouvelles récompenses compétitives, des défis, des améliorations de la qualité de vie et des modifications de la boutique eSport arrivent également dans la Saison 2. Plus d'informations sur les modifications apportées à la boutique eSport seront disponibles au début de la semaine prochaine.

La mise à jour de la semaine prochaine sera aussi l'occasion d'apporter les optimisations prévues sur PS5 et Xbox Series X et S, et notamment le 120 fps chez Microsoft. Plus d'informations sur les nouveautés et particulièrement les Hymnes sont promises pour ces prochains jours.