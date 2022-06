Rocket League : Saison 7 et nouvelle Arène sous le signe de l'or, améliorations pour l'entraînement et DLC gratuit pour le Mois des Fiertés

Après une Saison 6 sur la thématique des comics, Rocket League va prendre une tournure plus luxueuse pour sa Saison 7. Elle débute ce 15 juin et se terminera le 7 septembre 2022, et nous invitera à découvrir l'arène Colisée Utopia toute dorée, des objets cosmétiques faits de dorure et de marbres à débloquer via le Rocket Pass et les défis, ou encore un évènement EDL Summer Anniversary pour les 7 ans du jeu, encore secret.

Le programme des nouveautés est détaillé ci-dessous.

Au coucher du soleil, les projecteurs éclairent le ciel et invitent les coureurs, novices et confirmés, à se rassembler au Colisée Utopia. Les flashs illuminent le tapis rouge, le sol en marbre et les voitures parées de leurs plus beaux stickers du Marché Noir. Bienvenue dans la Saison 7 ! …En vérité, la saison débutera le 15 juin, mais nos joueurs les plus VIP pourront découvrir en exclusivité ce qui les attend. Le superbe Rocket Pass donnera fière allure à votre garage, tandis que les nouvelles récompenses du tournoi ajouteront une pincée de fun. Les arènes aussi se refont une beauté, grâce à la nouvelle version de l'arène Colisée Utopia doré. De nouvelles fonctionnalités feront également leur apparition au fil de la saison, alors assurez-vous de ne rien manquer ! ROCKET PASS DE LA SAISON 7 Le Rocket Pass de la Saison 7 donnera aux joueurs un avant-goût des meilleures choses dans la vie. Arborez d'appétissantes roues Sushi Roller tout en admirant l'illustre animation de la bannière de joueur Aquarium. Besoin d'une tenue pour l'occasion ? Attirez la victoire avec les roues Carat Cutter serties de diamants et le sticker Marble Floor et agitez le tout nouveau super titre de joueur Kinda Big Deal sous le nez de vos adversaires. Marre de manquer les buts quand les cages sont vides ? Désormais, vous pouvez payer quelqu'un pour tirer à votre place ! Nous vous présentons Maestro, le plus chic des véhicules à des kilomètres à la ronde. Débordant de panache, cette berline majestueuse est l'engin idéal pour traverser Beverly Hills ou rediriger soigneusement la balle avec sa hitbox Dominus. DIEUX EN OR Les meilleurs joueurs méritent les meilleures récompenses, c'est pourquoi cette Saison 7 accueille de nouveaux objets peints dorés. Vous pourrez retrouver ces pièces d'exception dans les niveaux pro du Rocket Pass, soit au-delà du niveau 70. Pour obtenir certaines de ces belles récompenses, les joueurs devront parfois atteindre le niveau 150 ! FONCTIONNALITÉS ADDITIONNELLES Une aurore boréale, à cette période de l'année ? Eh non, c'est seulement la nouvelle arène Colisée Utopia doré ! Avec ses glorieux piliers et ses sols en marbre, ce terrain est l'endroit parfait pour accueillir votre prochain événement, à condition qu'il s'agisse de football. Mais tout ne se réduit pas au strass et aux paillettes. Faites une pause loin de l'extravagance et du glamour, et remportez de nouvelles récompenses de tournoi ! Soyez old-school avec la bannière de joueur Got Next sur le thème de la borne d'arcade, ou allumez le feu avec les flamboyantes roues Nunya : brûlé. Les heureux privilégiés pourront même déverrouiller l'explosion de but Dunker du Marché Noir, une rafale de beignets qui va vous faire monter le sucre à la tête ! Enfin, tentez votre chance avec les objets de la 2e série Sélection de Favoris qui commenceront à apparaître dans les plans à partir du 16 juin, soit le lendemain du lancement de la saison. Profitez de classiques triés sur le volet, comme l'explosion de but Duel de dragons, les ensorcelantes roues Zomba, et le lunaire sticker Interstellar. À SUIVRE Vous pensez avoir atteint l'excellence ? Pas d'inquiétude, les prochaines mises à jour d'entraînement personnalisé vous feront atteindre des sommets que vous n'auriez jamais imaginés ! Et n'oubliez pas de libérer votre agenda, car cette année, Rocket League va célébrer son 7e anniversaire au cours de l'EDL Summer Anniversary. Les joueurs devront attendre un peu pour en savoir plus, mais cet événement à durée limitée promet d'être inoubliable !

L'entraînement a en effet aussi été mis à jour par le biais du patch déployé hier, avec des options pour personnaliser nos trainings et nous améliorer sur les points que nous désirons. Voici comment ses innovations avaient été présentées en amont :

PROGRESSION DU PACK D'ENTRAÎNEMENT À l'occasion de la saison 7, nous allons modifier la navigation et la progression à travers les différents packs d'entraînement : Choisissez votre voie : la progression dans les packs ne vous demande plus de réussir des tirs dans un ordre spécifique. Vous pourrez sauter d'un tir à un autre et terminer chaque pack comme bon vous semble. Ce troisième tir vous donne-t-il du fil à retordre ? Passez à quatrième tir puis faites demi-tour. (Nous expliquons cela en détail ci-dessous). Une histoire de sauvegarde ! Nous allons ajouter la progression des packs d'entraînement aux données de sauvegarde pour vous permettre de vous attaquer à autant de tirs et de packs que vous le voulez. Progressez un peu, prenez une pause et revenez plus tard sans devoir commencer les packs depuis le départ. Bouton « Réinitialiser » : avez-vous terminé un pack que voulez aborder sous un nouvel angle ? Pas de problème. Appuyez sur le bouton « Pause » et vous pourrez réinitialiser votre progression sur n'importe quel pack d'entraînement que vous avez commencé ou terminé. NAVIGATION DES TIRS ET IMITATION DES TIRS Nous avons bien noté les attentes des joueurs (surtout ceux sur PC) et nous allons donc apporter un tas de changements à la navigation des tirs dans Rocket League. Les commandes de tous les éléments indiqués ci-dessous apparaîtront en dessous de la barre de progression. Tir suivant et précédent : vous pouvez désormais naviguer à votre guise entre les tirs d'un pack d'entraînement, nul besoin de les terminer dans un ordre spécifique. Sélectionner un tir : un simple appui et maintien fera apparaître un nouveau menu déroulant qui vous permet de choisir librement le tir du pack que vous voulez maîtriser. Randomiser les tirs : voulez-vous mélanger les tirs ? Appuyez sur le bouton « Randomiser les tirs » pour randomiser l'ordre des tirs. Imitation des tirs : vous n'avez qu'à appuyer sur une touche pour imiter un tir vers le côté opposé d'une arène. Travailler sur les frappes du côté faibles et les arrêts n'a jamais été aussi simple. L'imitation fonctionne dans toutes les arènes disponibles en entraînement personnalisé. Cela pourrait ne pas être le cas lorsque de nouvelles arènes sont introduites à l'avenir, cela dépendra de la forme, de la taille et d'autres facteurs. CHANGEMENTS DU MENU ET DE L'INTERFACE Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, nous avons apporté quelques ajustements aux menus et aux interfaces liées à l'entraînement personnalisé : L'histoire se répète : dans le menu Entraînement personnalisé, un nouvel onglet « Historique » (History) a été ajouté à côté de l'onglet « Créé » (Created). La fonctionnalité de l'onglet Historique est active depuis quelque temps, votre historique de pack d'entraînement récent devrait donc être renseigné dès la mise à jour de votre client. Vous pouvez aussi ajouter n'importe quel pack de l'onglet Historique à votre liste de favoris. Changements du menu pause : à partir de là, vous pouvez réinitialiser la progression d'un pack d'entraînement, vous pouvez aussi appuyer sur « Terminer l'entraînement » (End Training) pour voir la progression du pack. Terminer l'entraînement : à partir de là, vous pouvez replonger dans le pack, passer à un autre mode de jeu, changer de pack d'entraînement ou revenir au menu principal. Nous avons enfin deux rappels importants : De nouvelles fonctionnalités sont synonymes de nouvelles commandes ! Voulez-vous changer les commandes de « Randomiser les tirs », de l'imitation et d'autres fonctions ?

Chargez un pack d'entraînement personnalisé



Accédez aux Paramètres -> Commandes -> Voir/Changer les commandes



Faites défiler jusqu'à la fin de la liste, pour voir les nouvelles commandes directement sous celles de Knockout

Avez-vous créé des packs d'entraînement personnalisé dans Rocket League ? Aucun souci ! Tous les packs existants peuvent tirer parti de toutes les nouvelles commandes et modifications, vous n'avez aucun ajustement à effectuer.

Enfin, pour célébrer le Mois des Fiertés, Psyonix offre un nouveau lot gratuit appelé Shine Through, à récupérer d'ici le 12 juillet.

Chez Psyonix, le mois des fiertés représente la joie. De nombreux membres de notre talentueuse équipe font partie de la communauté, y compris la personne qui écrit cet article ! Si chacun a sa propre relation au mois des fiertés, vous êtes tous invités à rejoindre notre célébration Rocket League avec le lot Shine Through gratuit dans la boutique d'objets ! En plus de la merveilleuse peinture Paillette et de l'accessoire multichrome Tiara arc en ciel, les joueurs obtiendront quatre tubes interprétés par des icônes drag ! Les chansons seront disponibles comme hymnes de joueur gratuits dans la boutique d'objets, ainsi que sur la Rocket League Radio dans une liste de lecture appelée Shine Through. Les titres et le lot seront disponibles du 15 juin au 12 juillet. LOT SHINE THROUGH Peinture Paillette

Accessoire multichrome Tiara

Hymne de joueur Trixie Mattel - Hello, Hello

Hymne de joueur Adore Delano - I Adore U

Hymne de joueur Conchita Wurst - Rise Like a Phoenix

Hymne de joueur Todrick Hall - Lover Boy AU CŒUR DE LA MUSIQUE Le drag a représenté une méthode d'expression inclusive importante pendant la marche des fiertés depuis les premières années de l'événement. Cette forme d'art s'est développée au cours des décennies, avec de nombreuses drag queens atteignant le rang de célébrités. Découvrons les majestueuses artistes qui nous accompagnent ce mois-ci ! Trixie Mattel, avec son esthétique incomparable inspirée des années 60, est l'une des plus grandes reines du drag au monde. L'interprète de Hello, Hello aux multiples talents est connue pour sa personnalité électrique, que ce soit en drag ou non. Le prochain album de Trixie, The Blonde & Pink Albums sort le 24 juin et peut être réservé ici. Après son apparition dans American Idol, l'artiste drag Adore Delano a conquis le public dans RuPaul's Drag Race. Un bon vieux lip sync est toujours apprécié, mais Adore a prouvé qu'elle possédait un véritable talent pour le chant. Avant la popularisation fulgurante du drag à la fin des années 2010, Conchita Wurst a fait parler d'elle dans le monde entier pour sa victoire à l'Eurovision de 2014 avec sa chanson Rise Like a Phoenix. Aujourd'hui, cette diva à barbe fait salle comble tout autour du globe. Après son apparition dans American Idol, le tube Lover Boy de Todrick Hall est devenu un incontournable des boîtes de nuit. Chanteur prolifique, chorégraphe, et YouTubeur, cette star de Broadway est dotée de talents multiples.

Les adeptes du free-to-play vont donc clairement avoir de quoi s'occuper ces prochaines semaines.



Lire aussi : Rocket League change son gameplay et adopte un format Battle Royale pour son nouveau mode Knockout