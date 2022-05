Ultimechs : le Rocket League de la VR à base de fulguro-poings dévoile son gameplay

Bien que les développeurs de Resolution Games avaient déjà dévoilé en fin d'année dernière le jeu qui nous intéresse ici (voir la vidéo), le trailer de l'époque n'annonçait quasiment rien sur le genre de jeu auquel il allait finalement appartenir. C'est désormais chose faite avec cette nouvelle bande-annonce :

Ce jeu nous fait penser immanquablement à Nock (testé récemment), même s'il se différencie sur plusieurs points. Premièrement, nous incarnons des robots qui se téléportent et balancent leurs poings à la manière de Goldorak, ce qui fera d'office plaisir à ceux qui ne supportaient pas l'effort physique que demande Nock pour devenir efficace, et qui pourront grâce à la téléportation garder leurs oreilles internes intactes. Deuxièmement, il sera possible de passer la balle à ses coéquipiers, chose que ne font ni Mini Motor Racing X ni Nock ! Enfin, le soft semble graphiquement beaucoup plus réaliste et moins minimaliste que son confrère. Il sera également possible de personnaliser son robot, sans toutefois savoir s'il s'agira d'éléments cosmétiques ou bien de pièces pouvant changer considérablement le gameplay. Côté multijoueur, Ultimechs permettra de disputer des matchs en duels ou en 2v2.

Le studio nous promet un gameplay précis et une latence impeccable, entre autres :

Ultimechs met les joueurs aux commandes de machines ultramodernes conçues pour la vitesse et la puissance. Aux côtés d'un coéquipier, chaque concurrent pilote son mecha à la poursuite d'une énorme super-boule qui ricoche dans l'arène. En utilisant des mouvements rapides pour rester au-dessus de la balle et avoir une longueur d'avance sur les adversaires, la victoire vient avec un poing propulsé, tiré et dirigé vers la super balle, l'envoyant dans le but. La précision, les temps de réaction impeccables et les calculs rapides comme l'éclair qu'exige la victoire ne manqueront pas de tenir les fans en haleine.

Le PDG de Resolution Games souligne qu'il sera possible de changer la direction de nos poings à la volée. Pour se mouvoir, sachez que l'arène est balisée par des points de téléportations que vous pourrez rejoindre facilement. Là encore, l'approche du studio est d'améliorer le confort du joueur en l'invitant à faire le moins d'efforts physiques possible tout en lui évitant autant que possible la motion sickness.

Ultimechs est annoncé sur la plupart des plateformes PC VR et est déjà disponible en wishlist sur Steam. Toutefois, rien n'a été annoncé pour les Meta Quest, mais nous ne doutons pas, au regard du studio, que cela n'est juste qu'une question de temps.

