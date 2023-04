L'essentiel de l'actu VR (Semaine du 10 au 16 avril 2023)

Cette semaine, nous vous proposons un agenda des sorties multiplateformes, des mods et des DLC. Nous analysons par ailleurs le top des téléchargements PSVR 2. Bonne lecture !

Crysis V R :

Si la série des Crysis a toujours était synonyme de graphisme clinquant, mais d'optimisation à revoir, ce mod VR ne constituera sans doute pas l'exception à la règle tant il vous faudra un PC puissant pour espérer le faire tourner dans de bonnes conditions. Le développeur, Holger "Cabalistic" Frydrych, n'en est pas à son premier coup d'essai, car il est aussi celui de Half-Life 2 VR, excusez du peu.



Attention cependant, Crysis VR n'en est qu'à sa version alpha. Ainsi, oubliez la possibilité d'y jouer immédiatement avec des contrôleurs VR, cela se fera à l'ancienne avec une manette ou via le classique combo clavier/souris. Autres soucis, vous obtiendrez quelques bugs sur le maniement des armes, entre autres.

Le développeur rappelle à toutes fins utiles qu'il faudra nécessairement baisser les graphismes ou la définition du jeu, car le jeu semble ramer, et ce, même sur des configurations haut de gamme. Fort heureusement, l'optimisation du titre sera sur la pile des priorités, avec bien entendu l'intégration des contrôleurs et du roomscale, notamment grâce à la conversion OpenXR du jeu.

Intéressé ? Vous pouvez trouver le mod VR et les instructions d'installation sur Github. Attention, pour jouer à Crysis en VR, vous avez besoin du jeu original et non de la version Remastered ! Vous pouvez acheter cette version sur GOG ou Steam.

Green Hell VR : La coopération multijoueur arrive, mais pas que ...





Survivre se fera bientôt entre amis sur l'excellent Green Hell VR (déjà testé par nos soins). Jusqu'à 4 joueurs pourront se joindre à l'aventure principale, et bientôt sur une toute nouvelle puisque le studio a annoncé un nouveau DLC baptisé Spirits of Amazonia qui sera divisé en 3 parties :

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous travaillons à la mise en place d'un mode multijoueur pour Green Hell VR ! Nous comprenons que beaucoup de nos joueurs attendent avec impatience l'ajout d'un mode coopératif. Nous tenons à vous assurer que nous nous engageons à vous offrir une expérience multijoueur immersive à la hauteur de vos attentes. Nous savons que cela prend beaucoup de temps, mais nous voulons nous assurer que nous prenons le temps nécessaire pour développer et tester minutieusement le mode multijoueur afin d'offrir la meilleure expérience possible à nos joueurs. Oh, et devinez quoi ? Le mode multijoueur vous permettra d'explorer la jungle en équipe (jusqu'à 4 joueurs). En plus du mode multijoueur, nous travaillons également sur les DLC Spirits of Amazonia, qui seront divisés en trois parties. Ces DLC offriront une nouvelle histoire, de nouveaux mécanismes de jeu et un contenu immersif qui, nous en sommes convaincus, enthousiasmeront notre communauté. Nous apprécions votre soutien continu et votre patience, car nous travaillons sans relâche pour apporter ces mises à jour passionnantes à Green Hell VR. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés tout au long du processus de développement, et nous sommes impatients de partager avec vous d'autres mises à jour prochainement.

Pavlov dans le top des téléchargements PSVR 2

Le jeu Pavlov passe en tête du classement du mois de mars. C'est compréhensible, tant le jeu, à la rédaction, nous a agréablement surpris (lire test). En dehors de ce titre, outre-atlantique et en seconde position, c'est The Dark Pictures : Switchback qui s'affiche, la suite spirituelle de Rush of Blood, l'un des meilleurs jeux du PSVR premier du nom. En troisième position apparaît Kayak VR, qui s'impose comme la vitrine vidéoludique du PSVR 2, tout en étant une expérience facilement partageable.

En Europe, c'est quelque peu différent et surprenant, si la position des titres est globalement similaire, c'est l'absence de Switchback VR qui interpelle, à croire que nous sommes davantage sensibles à la qualité des graphismes que nos voisins outre-atlantique.

Il est d'ailleurs amusant de constater que ce ne sont pas forcément les titres phares qui se retrouvent au top des charts comme Horizon : Call of The Mountain, Star Wars : Tales from the Galaxy's Edge ou encore The Walking Dead : Saints & Sinners - Chapter 2 : Retribution, pourtant excellents dans leurs catégories respectives. Comme pour notre article précédent, des jeux comme Gran Turimo 7 ou Resident Evil 8 n'y figurent pas, car l'enquête ne peut pas savoir si le jeu a été téléchargé pour y jouer en flat ou en VR.

Walkabout Mini Golf : date de sortie PSVR 2 + Pocket edition + nouveau DLC



Le studio Mighty Coconut ne chôme pas. A peine avoir dévoilé que la version PSVR 2 de Walkabout Mini Golf allait sortir le 11 mai prochain, qu'un autre portage un peu plus surprenant a été annoncé, sur iPhone. Le jeu mobile sera entièrement jouable en flat et sera cross-play à l'ensemble des versions VR. Et ce n'est pas fini, le studio révèle son nouveau parcours 18 trous, basé sur l'Égypte antique.

The ultimate sand trap—the Sahara Desert—recedes after a thousand years, revealing a mini golf course fit for an Egyptian king and queen! Putt through the dunes, vast throne room, and great pyramids as you search for clues and lost balls within the forgotten temple. THU, April 20 pic.twitter.com/ZZEPEj3kBL — Walkabout Mini Golf™ VR (@WalkaboutMG) April 10, 2023



Intitulé Temple at Zerzura, ce DLC donnera au joueur l'occasion de parcourir des dunes, des pyramides, et autres temples oubliés. Contrairement au dernier DLC Upside Town, le parcours sera beaucoup plus classique et la gravité ne mettra pas vos sens à rude épreuve. Ce prochain DLC sortira le 20 avril prochain.

Quoi de neuf chez Pico ?





Breachers :

Le Rainbow six de la VR vient de débarquer sur Pico 4 et sur Meta Quest 2. Le jeu s'annonce très bon dans sa catégorie et il est bien le seul à proposer une expérience aussi poussée en réalité virtuelle. Les amateurs du genre apprécieront, les autres pourraient bien se laisser tenter. First Person Tennis : First personn tennis est un incontournable si vous souhaitez tâter de la simulation pure et dure. Dans ce titre, vous n'aurez pas de volant ou de raquettes qui changent de forme (Sports Scramble) ou de power-up dévastateurs (Mario Tennis) mais vous pouvez toutefois choisir pour un mode arcade si vous trouvez la simulation bien trop difficile à votre goût.



Battle Group VR : Vous êtes à bord d'un vaisseau et devez mener vos troupes directement via votre tableau de bord. Jusque là, rien de bien original, mais l'utilisation de la réalité virtuelle est ici bien à propos car vous pouvez regarder à travers le cockpit voire aux alentours le résultat de vos choix stratégiques, c'est clairement du génie ! Nous saluons l'initiative.



Eternelle Notre Dame :

Eternelle notre dame n'est pas un jeu à proprement parler mais bien une expérience qui permet de découvrir, depuis votre salon, l'un des plus beaux monuments de notre patrimoine. Realm Dream : Nous continuons dans l'expérience avec Real Dream, un petit court-métrage interactif de 10 minutes totalement gratuit qui vous dépaysera. Malgré sa définition assez basse, les joueurs auraient tord (au regard de son prix) de s'en priver. D.Slade Mysteries : A case files :

Les amateurs d'Escape Game se retrouveront surement dans ce remake d'une série de classique du jeu vidéo, les Police Quest. Le titre est composé de deux épisodes, les énigmes ainsi que le gameplay sont variés, les graphismes et animations sont simplistes car il s'agit avant tout d'un petit studio, mais le prix de 9,9 € vous permettra de passer outre ce défaut.



The Twilight Zone :

La quatrième dimension revient sous la forme d'un jeu vidéo en VR. Nous vous en avions déjà montré le gameplay en live dans sa version Meta Quest 2, l'aventure vous tiendra en haleine si vous n'êtes pas anglophobes.

Toutes les actualités jeux de la semaine :

TEST Pavlov : « c'était pas ma guerre » et pourtant... Que vaut cette édition PSVR 2 ?

Firewall Ultra est « le jeu VR next-gen le plus impressionnant auquel vous jouerez sur PSVR 2 »

PREVIEW Firewall Ultra : nous avons pu tester la prochaine exclusivité du PSVR 2

Propagation: Paradise Hotel, un trailer angoissant et une date de sortie officielle pour le shooter VR

Afterlife VR : date de sortie et bande-annonce de gameplay pour la version PSVR 2

Meta : les bons plans jeux de la semaine (10 au 16 avril 2023)

Rendez-vous à la page suivante pour suivre l'actu.