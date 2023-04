PREVIEW Firewall Ultra : nous avons pu tester la prochaine exclusivité du PSVR 2

En totale immersion





Firewall Zero Hour avait en son temps marqué les esprits en apportant un Rainbow Six Siege-like sur le PlayStation VR premier du nom. Avec Firewall Ultra, le studio First Contact Entertainment, reprend exactement le même postulat de départ, mais avec des objectifs plus ambitieux grâce à la PS5 et son casque de réalité virtuelle, le PSVR 2. C'est à Londres, directement dans les locaux de PlayStation, que nous avons été invité à venir découvrir ce titre en jouant contre les développeurs. Voici donc nos premières impressions. *

En extérieur, c'est tout aussi joli et la netteté de l'ensemble en ferait presque oublier que nous sommes dans un casque VR et non sur un écran.

Firewall Ultra est donc un FPS tactique qui met en scène, au travers de diverses maps et différents modes, les affrontements de deux équipes de quatre joueurs au cours de trois rounds. La première défend les différents objectifs et l'autre, à contrario, doit les atteindre. Dans les deux cas, pour gagner, une bonne communication vocale et de la coopération sont les éléments primordiaux qui feront la différence contre l'ennemi. À noter, le micro et les écouteurs du PSVR 2 permettent d'échanger avec ses partenaires très naturellement.

Petite particularité, il est possible de laisser remonter sa barre de vie en se planquant ou de soigner un camarade blessé, mais toute mort est définitive et nous transforme en spectateur au travers des différentes caméras peuplant le lieu. Pour autant, cela ne nous rend pas totalement inutile, il est encore possible d'aider son équipe en communiquant des informations sur les déplacements adverses. Nous avons apprécié ce système qui, finalement, évite la frustration de celui qui est tué et, mine de rien, permet d'équilibrer la donne sur le terrain.

Pour le test, nous avons joué un peu moins d'une heure, testé différentes maps en alternant le rôle d'attaquant et de défenseur, le tout debout, ce qui nous semble le plus réaliste. Première agréable surprise, le jeu est parfaitement fluide, le nombre d'images par seconde suffisant et aucune sensation de motion sickness ne s'est fait ressentir chez aucun des joueurs présents. Au cas où, Firewall Ultra est pourvu de toutes les options pouvant contrer ce problème comme la diminution du champ de vision lors des déplacements (vignettage) ou encore la rotation par cran.

Deuxième agréable surprise, le jeu, sans être dans l'hyper réalisme, est graphiquement plutôt réussi que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le moteur Unreal Engine 5 y est sans doute pour beaucoup en apportant entre autres un éclairage dynamique assez impressionnant. En totale immersion avec le PSVR 2, certains passages très sombres sont assez angoissants, où la progression se fait une lampe torche à la main, surtout que l'environnement sonore est particulièrement soigné. En extérieur, c'est tout aussi joli et la netteté de l'ensemble en ferait presque oublier que nous sommes dans un casque VR et non sur un écran.

Tel un soldat !





Du côté gameplay, les déplacements se font de façon classique à l'aide du joystick gauche, tandis que les rotations sont gérées par le droit. VR oblige, et ce serait dommage de s'en priver, vous pouvez aussi tourner sur vous-même physiquement (il faut juste ne pas oublier que vous avez un fil à la patte tête). Ce nouvel opus étant libéré de l'Aim Controler - le gunstock du premier PSVR -, nos mains sont libres et peuvent donc être utilisées pour tenir des armes de poings, des armes à deux mains, des grenades, des gadgets divers et variés ou encore faire des signes à nos partenaires.

Le jeu est parfaitement fluide, le nombre d'images par seconde suffisant et aucune sensation de motion sickness ne s'est fait ressentir.

Il faut quand même noter que le studio First Contact Entertainment a fait des choix originaux sur certains points qui, s'ils ont du sens pour les débutants, pourront surprendre les habitués de la VR. En effet, si la prise en mains des armes se veut réaliste, le rechargement de celles-ci se fait non pas avec des gestes logiques (retrait du chargeur, prise du nouveau, remise dans le magasin et armement de la culasse), mais via l'appui sur un bouton.

Soyons clair, c'est très efficace en jeu et cela permet de ne pas perdre de temps à cafouiller pour recharger, mais cela gênera peut-être les puristes. Autre choix particulièrement surprenant, le lancement des grenades ne se fait pas avec un geste de lancer avec le bras, mais via le suivi du regard (pour pointer la cible) et l'appui sur la gâchette. Le studio explique avoir implanté ce système, car pour lui, l'absence de poids rend imprécis les lancers en réalité virtuelle. Là aussi, il faut reconnaître que cela fonctionne très bien une fois le concept maîtrisé. Le suivi des yeux offert par le PSVR 2 est mis à profit pour augmenter la qualité graphique (rendu fovéal), mais aussi dans le gameplay. Ainsi, fermer un œil permet de mieux viser et fermer les deux yeux permet de ne pas être aveuglé par une grenade éblouissante. C'est vraiment bien pensé et ajoute encore un cran de plus d'immersion. Enfin, plus classique, il est possible de sélectionner son arme avec le regard.

Nos impressions : Vivement ! Malgré une concurrence féroce sur les FPS en VR (Pavlov, Breachers, etc.), Firewall Ultra devrait trouver sa place et offrir de longues heures de jeu pas trop répétitives tant les possibilités sont infinies. En effet, Firewall Ultra est un FPS tactique loin des jeux bourrins où courir partout en tirant à la volée est de mise. C'est un titre plutôt lent où la progression doit se faire avec attention et réflexion. De fait, bien étudier son environnement pour en tirer profit, savoir choisir son arsenal et élaborer de bonnes stratégies seront de mise pour arriver à gagner. De plus, la réalisation soignée en réalité virtuelle et des fonctionnalités bien pensées apportent une immersion totale et une accessibilité à tous. Nous avons hâte de mettre la main sur la version finale pour savoir si nos impressions positives du moment se concrétiseront.