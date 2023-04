Propagation: Paradise Hotel, un trailer angoissant et une date de sortie officielle pour le shooter VR

WanadevStudio, studio lyonnais habitué aux salles d’arcade VR et à qui nous devons l’excellent Ragnarock, est de retour sur le devant de la scène avec un nouveau titre. Deux ans et demi après Propagation VR, un wave shooter statique qui faisait la part belle aux effets visuels et au stress, le studio nous propose maintenant une aventure solo horrifique.

Comme vous pouvez vous en rendre compte dans le trailer, Paradise Hotel, second opus de la licence Propagation, se démarque de son ainé par sa trame narrative et son côté exploration. Nous y incarnerons Emily Diaz, une jeune barmaid piégée dans les cuisines de l’hôtel Paradise en compagnie d’Owen, un agent de sécurité. Tandis que le bâtiment se voit infesté par des créatures terrifiantes qui ne sont autres que les habitants de l’immeuble infectés par une étrange maladie, nous devrons prendre les choses en main afin de porter secours à notre sœur jumelle Ashley. Pour ce faire, il faudra résoudre des énigmes, récolter toutes sortes d’objets tels que des armes ou des outils, et les utiliser à bon escient lors de notre périple.

En décembre 2021 déjà, nous vous avions relaté l’annonce de la sortie de ce nouveau shooter en PC VR pour fin 2022 sur la plateforme Steam et nous vous faisions part de nos espoirs de voir le studio porter le titre sur casque autonome. Dans le courant de l’année dernière, tout en proposant une vidéo de gameplay les développeurs comblaient nos attentes en annonçant une sortie simultanée sur Meta Quest 2.

Cependant, comme c'est souvent le cas dans le milieu du jeu vidéo, la production ayant pris un peu de retard, la date de sortie définitive vient seulement d’être dévoilée et il s’agira du 4 mai 2023, journée si chère aux fans de la saga Star Wars. Plus que quelques jours d’attente et nous serons fixés quant à la réussite ou non de cette suite.

Propagation: Paradise Hotel vous donne envie en PC VR, vous pouvez déjà l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam. Si par contre c'est la version autonome qui vous intéresse, il sera sous peu disponible sur l'Oculus Store. Vous n'avez pas encore de Meta Quest 2, vous pouvez vous le procurer à la Fnac, chez Darty ou encore sur Amazon.