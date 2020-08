Little Nightmares II : date de sortie, versions PS5 et Xbox Series X et upgrade next-gen confirmées par un trailer angoissant

Cela fait pile un an que nous avons découvert l'existence de Little Nightmares II, la suite de l'apprécié jeu d'aventure de Tarsier Studios. Il avait été annoncé lors de la gamescom 2019, avec la promesse de nous faire incarner Mono, un jeune garçon prisonnier d'un monde déformé par un étrange signal émis depuis une mystérieuse tour. Il va être aidé par Six, héroïne du premier volet, pour percer ses secrets, et au passage sauver sa nouvelle amie d'un destin tragique.



Le studio suédois aime visiblement beaucoup la gamescom, où il avait déjà annoncé le premier épisode, car c'est lors de la gamescom Opening Night Live qu'il a reparlé de ce Little Nightmares II. Une bande-annonce de gameplay nous dévoile une expérience coopérative toujours aussi inquiétante, où nous croiserons des êtres et des créatures qui risquent bien de donner des cauchemars à certains.

La date de sortie est au passage confirmée pour le 11 février 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et plus tard cette année-là sur PS5 et Xbox Series X, avec une offre gratuite d'upgrade next-gen. En attendant l'ouverture des précommandes, Little Nightmares - Complete Edition est disponible à partir de 22,99 € chez Amazon.