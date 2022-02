Little Nightmares II fête son premier anniversaire avec une sérigraphie et un diorama

Le temps passe à une vitesse folle, et Little Nightmares II célèbre déjà son premier anniversaire. Le jeu de plateforme et de réflexion de Tarsier Studios et Bandai Namco est en effet sorti en février 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, les studios fêtent l'évènement avec des produits dérivés.

Les fans peuvent ainsi retrouver sur la boutique de Bandai Namco une sérigraphie exclusive, limitée à 300 exemplaires et créée par Marie Bergeron, mettant en scène Six et Mono, les héros de Little Nightmares II, avec de nombreuses références à leur aventure. La sérigraphie est proposée contre 39,99 €, et il est également possible de craquer pour un diorama reproduisant l'affrontement contre le chasseur, moment fort au début du jeu. Une pièce conçue en résine mesurant 15 cm de hauteur et 21 cm de largeur pour un poids de 1,2 kg tout de même. Un système de LED est même intégré pour activer la lanterne du chasseur, et le diorama est limité à 1 999 exemplaires. Il coûte 139,99 € et sera livré cet été.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le très sympathique Little Nightmares II, il est vendu 29,99 € sur GOG.com.

