Little Nightmares : Tarsier dit adieu à sa licence pour se consacrer à d'autres projets, mais pas Bandai Namco Games

Les Suédois de Tarsier Studios, qui ont fait leurs armes en aidant Media Molecule sur la saga LittleBigPlanet, se sont fait un nom avec Little Nightmares en 2017. Ils nous ont proposé ce mois-ci Little Nightmares II, en partenariat avec l'éditeur Bandai Namco Games, une suite qui a convaincu l'ensemble de la presse.



Quelques jours après ce lancement réussi, certains se demandent déjà ce que prépare Tarsier pour l'avenir, et une piste se dessine. Lars Wingefors, directeur d'Embracer Group, qui a racheté le studio en 2019, a déclaré que le studio allait se concentrer sur de nouvelles franchises.

Le directeur de Tarsier Andreas Johnsson a été contacté par IGN pour commenter cette annonce, qu'il a confirmée et développée.

Au cours des 6 dernières années, notre mission à Tarsier Studios a été de créer des mondes fascinants. Little Nightmares a été notre première tentative et a été un énorme succès. J'adore personnellement la façon dont Little Nightmares a rassemblé les fans du monde entier au cours des 4 dernières années. Des fan arts aux nombreuses théories des fans en passant par les réactions authentiques, tout a été incroyable à voir. Notre collaboration avec Bandai Namco Entertainment Europe a été extrêmement satisfaisante, ils ont écouté notre vision créative et ont pris nos idées et ambitions folles à cœur.

Cela étant dit, il est doux et amer d'annoncer que nous laissons le monde de Little Nightmares derrière nous. Little Nightmares sera toujours cher à notre studio. Avec l'acquisition par Embracer Group en décembre 2019, il est temps pour nous de nous lancer dans un nouveau chapitre, de créer de nouvelles licences et d'explorer de nouveaux mondes. Personnellement, je suis très heureux de voir ce que notre studio crée et de compter les jours jusqu'à ce que nous puissions le partager avec nos fans.