Little Nightmares II : déjà la bande-annonce de lancement et 3 millions de copies vendues pour le premier opus

Little Nightmares II n'arrivera que dans deux petits jours sur la plupart des plateformes, mais l'éditeur Bandai Namco est impatient et publie dès aujourd'hui la bande-annonce de lancement du jeu. Et surtout, le studio profite de l'occasion pour annoncer que le premier volet, sorti en 2017, s'est désormais écoulé à plus de trois millions d'exemplaires.

Bandai Namco espère sans doute que Little Nightmares II fera au moins aussi bien. Le titre de Tarsier Studios met cette fois en scène Mono, accompagné de Six et qui doit s'aventurer dans une inquiétante ville en ruines. Les joueurs peuvent déjà découvrir une démo gratuite et se plonger dans une BD disponible sur iOS et Android, qui sera complétée prochainement.

La date de sortie de Little Nightmares II est fixée au 11 février 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch et Google Stadia, vous pouvez acheter le jeu à 29,99 € sur Amazon et retrouver notre test ci-dessous.

Lire aussi : TEST de Little Nightmares II : petits cauchemars entre amis