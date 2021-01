Little Nightmares II : la démo arrive sur toutes les plateformes, avec une vidéo et des images

Dans moins d'un mois sortira Little Nightmares II, nouveau jeu de plateforme de Tarsier Studios dans un univers sombre et plutôt glauque. Six ne sera plus seule, Mono l'accompagnera dans cette nouvelle aventure, et en attendant l'arrivée du jeu complet, la démo est disponible sur toutes les plateformes.

Bandai Namco, éditeur du jeu, annonce la bonne nouvelle en partageant une bande-annonce où nos deux petits héros s'aventurent dans une ville sale et pluvieuse, avant d'explorer des lieux très glauques comme une morgue ou une salle de classe avec des enfants turbulents. La démo est à retrouver dès maintenant sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et S et Switch.

La date de sortie de Little Nightmares II est toujours fixée au 11 février prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch, des versions PS5 et Xbox Series X et S arriveront plus tard dans l'année, avec une mise à jour gratuite si vous avez déjà le jeu sur les précédentes consoles. Little Nightmares II est disponible en précommande à 29,99 € sur Amazon, et vous pouvez retrouver notre récent aperçu ci-dessous.

