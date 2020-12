Little Nightmares II : la démo est disponible sur PC, et les consoles dans tout cela ?

Après s’être montré dans un nouveau trailer et de nouvelles images pour Halloween, Little Nightmares II revient, cette fois pour hanter les joueurs. Si vous avez oublié, il s'agit d'un jeu d’aventure horrifique développé par Tarsier Studios et édité par Bandai Namco. Vous suivrez les aventures de Mono et Six, ces derniers tenteront de faire face à pléthore de nouvelles menaces terrifiantes.

Training begins today, little ones.



The #LittleNightmares II Wilderness demo and digital pre-orders are available now on Steam. The demo will be available for PS4. XB1, and Switch in early 2021, stay with us for updates. https://t.co/AOr9y557au pic.twitter.com/82hcGzpApU — Little Nightmares II (@LittleNights) December 9, 2020

L'entraînement débute aujourd'hui les petits. La démo et les précommandes de Little Nightmares II sont disponibles dès maintenant sur Steam. La version d'essai pour la PS4, la Xbox One et la Switch arrivera en début d'année 2021. Restez à l'écoute pour de futures informations.

La démo et les précommandes de Little Nightmares II sont dès à présent disponibles sur PC via Steam. La production coûtera 29,99 € et la Deluxe Edition est au prix de 39,99 €. Concernant la PlayStation 4, la Xbox One et la Switch, elles devront attendre le début de l’année 2021 pour recevoir leur version d'essai.

Pour rappel, Little Nightmares II est attendu sur PC, PS4, Xbox One et Switch pour le 11 février 2021. En attendant, vous pouvez acheter un PC gamer sur Amazon pour 714,95 €.

