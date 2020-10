Little Nightmares II : trailer et images pour l'effrayant niveau de l'Hôpital

Le premier épisode avait charmé de nombreux amateurs de thrillers et d'univers glauques, alors les espoirs sont grands autour de Little Nightmares II. Il reprend les codes du volet fondateur en nous invitant cette fois à incarner Mono, qui collaborera avec Six, contrôlée par l'IA et non un second joueur.

Bandai Namco Games nous offre un nouveau regard du titre à l'approche d'Halloween, avec un aperçu de l'Hôpital, « l'un des niveaux les plus effrayants du jeu ». Nos deux héros vont y croiser bien des horreurs et des occupants terrifiants, en témoigne la courte bande-annonce et les images dévoilées aujourd'hui.

Little Nightmares II sera disponible en Édition D1 ou TV Edition le 11 février 2021 sur PS4, Xbox One et PC, avec la possibilité de profiter d'une upgrade next-gen gratuite à l'arrivée des versions PS5 et Xbox Series X et S plus tard l'année prochaine.

