UNBOXING de Little Nightmares II : le kit presse sous forme de puzzle et de flipbook

C'est en 2017 que Little Nightmares était sorti, un jeu de plateforme en 2D à l'ambiance glauque et plein de monstres inspirés de nos pires cauchemars. Il avait alors rencontré un vrai succès critique. Sa suite Little Nightmares II vient juste de voir le jour et est tout aussi qualitative. À cette occasion, Bandai Namco nous a fait parvenir un petit kit presse qui contient deux goodies plutôt mignons que nous allons partager avec vous au travers de quelques photos et d'une petite vidéo.

Dans le petit colis, point de jeu - nous recevons maintenant des codes pour les tests -, mais un puzzle de 500 pièces et un petit flipbook tout mimi qui permet de vivre une petite animation en feuilletant les pages rapidement, comme vous le verrez dans notre vidéo. Kit presse oblige, pour accompagner ces goodies, il y a un petit livret avec toutes les informations utiles sur le titre.

Pour rappel, Little Nightmares II est disponible sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch en versions standard ou collector et sur PC en dématérialisé.