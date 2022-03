UNBOXING FAR: Changing Tides, le kit presse original et mignon se dévoile en photos et vidéo

Après FAR: Lone Sails en 2018, le studio suisse Okomotive avait annoncé lors de l'E3 2021 une suite dénommée FAR: Changing Tides. Pour venir à bout de cette aventure emplie de puzzles, il faut braver bien des dangers à bord du vaisseau en explorant des ruines sur son chemin et en plongeant dans les profondeurs sous-marines. Doté d'une direction artistique absolument superbe et d'une jouabilité exemplaire, il a su nous séduire et notre test explique pourquoi ici.

Nous venons de recevoir à la rédaction le kit presse de FAR: Changing Tides et il faut bien admettre que sans donner dans la surenchère, le studio Okomotive et son éditeur Frontier Foundry ont su trouver une idée originale. En effet, c'est un cadre « photo » qui affiche l'image complète au travers de quatre plaques de plexiglas transparentes, chacune en ayant une partie. Cet objet décoratif est vraiment mignon et trouve facilement sa place sur une étagère ou dans un coin de bureau. Malheureusement, il est très difficile de le prendre en photo et vidéo) à cause des nombreux reflets inévitables, mais nous avons tout de même tenté notre chance pour partager avec vous ce petit kit presse original.

Sorti le 1er mars dernier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One (inclus directement dans le Game Pass), Switch et PC (Steam, Epic Games Store).