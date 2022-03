TEST FAR: Changing Tides, un voyage inoubliable à voile et à vapeur qui titille les méninges !

Far Away ?





Avant de parler de FAR: Changing Tides, il faut rappeler que le premier opus, FAR: Lone Sails, avait rencontré un succès critique mérité de par sa réalisation particulièrement réussie et l'originalité du concept. Ce dernier a ouvert les portes d'une suite au studio Okomotive, mais surtout celles d'un vrai éditeur, Frontier Developments PLC. C'est donc avec un peu plus de moyens que cette suite arrive et vous allez pouvoir juger, au travers de notre test, si ce soutien a été bénéfique.

FAR: Changing Tides est soutenu par une direction artistique réussie qui lui donne un style graphique très reconnaissable et agréable à regarder.

FAR: Changing Tides est un jeu d'aventure à scrolling horizontal qui nous met dans la peau d'un petit personnage devant redoubler d'ingéniosité et de débrouillardise pour arriver à traverser les multiples environnements rencontrés aux commandes de son vaisseau un peu particulier. Il lui faut résoudre de nombreuses énigmes pour arriver à débloquer tous les mécanismes et obstacles obstruant son chemin, récupérer de nombreux déchets devenant du carburant pour alimenter la chaudière de son vaisseau et savoir gérer le vent pour avancer à l'économie, sans oublier de dénicher les nombreuses reliques cachées. Côté histoire, c'est anecdotique et la seule chose à retenir est qu'il faut avancer jusqu'au bout de l'aventure. Pas besoin de plus et il n'y a pas plus.

Le gameplay repose sur la gestion du déplacement du vaisseau à l'aide des différents moyens de propulsion existants, mais aussi sur la résolution de problématiques techniques à l'extérieur de celui-ci. En premier, il faut optimiser la prise au vent des voiles quand il est possible de les utiliser. Bien sûr, il faut enchaîner diverses actions pour arriver à les ouvrir puis à garder la vitesse de croisière et éviter une éventuelle défaillance mécanique. Ensuite, c'est la chaudière qui génère de la vapeur qu'il faut alimenter avec des déchets et d'autres objets trouvés dans le décor lors de nos déplacements. De même, pour faire tourner la bête correctement, il va falloir envoyer notre héros souffler sur les braises du fourneau afin de garder l'aiguille du compteur de pression au bon niveau sans déclencher un incendie ou une panne. Là, c'est un bouton de pression à relâcher ou encore des lances à incendie qui peuvent nous aider. À noter que notre vaisseau peut se déplacer sur et sous l'eau, et est amélioré tout au long de l'aventure par de nouveaux modules lui apportant des facultés qu'il faut apprendre à maîtriser pour avancer encore plus loin. Cela apporte de la diversité tout au long du jeu, et c'est un point positif d'avoir un peu de renouveau dans les possibilités.

Régulièrement, notre vaisseau se trouve immobilisé, que ce soit à cause de bâtiments, d'objets ou encore de problèmes de fond marin. Il faut alors sortir et trouver comment débloquer la situation. Pour cela, il faut essayer de comprendre ce qui doit être fait puis, dans un second temps, comment le faire. Cela passe d'abord par des leviers à tirer, des boutons à pousser, des tuyaux à utiliser pour enlever ou ajouter de l'eau, mais pas seulement. Il y a certains passages, bien grands, où il faut déplacer de bien plus gros objets pour arriver à ses fins. Ces interventions extérieures sont, de loin, les plus passionnantes et, globalement, ne sont pas trop compliquées à résoudre. Une pincée de logique et d'observation suffit pour passer ces obstacles sans trop de prises de tête, ce qui n'est pas toujours le cas sur certains puzzle games. Faire virevolter, nager et interagir notre héros est d'une simplicité enfantine tant la prise en main est intuitive et la maniabilité à la manette est sans reproche pour qui à l'habitude de jouer à des platformers.

FAR est beau comme un camion vaisseau !





FAR: Changing Tides offre des graphismes superbes qui mélangent du fait main avec des animations en 3D. Que ce soit pour les paysages en fond, ceux des bâtiments, les fonds marins ou encore le vaisseau, la patte graphique est vraiment agréable, belle et surtout possède une identité reconnaissable. L'impression de jouer dans une toile de maître est assez présente et nous nous sommes surpris plus d'une fois, lors des longs déplacements du vaisseau, à regarder au loin les décors. Le tout est accompagné d'une bande-son fort agréable, mais qui étonnamment se fait très souvent discrète, voire silencieuse, pour ne laisser place qu'aux bruitages divers et au bruit des moteurs, fort bien faits par ailleurs. Cela apporte une ambiance particulière qui nous a plutôt séduits.

Okomotive a réussi à proposer une suite qui, sans trahir la licence, a su apporter des nouveautés dans le gameplay qui la subliment.

La faiblesse habituelle de ce genre de production, et c'était le cas pour le premier opus, est une durée de vie assez faible. Avec FAR: Changing Tides, Okomotive a réussi à proposer une durée de vie fort conséquente qui flirte avec les 10 heures selon votre capacité à résoudre rapidement les problématiques posées. En revanche, pour arriver à cela, le studio a imposé une certaine lenteur dans les déplacements du vaisseau qui, même s'il faut gérer son fonctionnement et que cela occupe, sont souvent un peu longs entre deux points d'action. Cela titille un peu les nerfs si comme nous vous êtes plutôt impatients.

De plus, l'absence totale d'aide nous laisse parfois un peu sur la touche, le temps de bien comprendre ce qu'il faut faire, comment et pourquoi. Si c'est le principe même du jeu, et que c'est vraiment cool pour qui aime le genre, cela peut ralentir fortement la progression (ne pas avoir compris comment faire avancer le vaisseau rapidement avec les voiles, par exemple), voire faire renoncer face à une énigme qui serait compliquée pour le joueur (nous en avons une en tête qui nous a bloqué plusieurs heures, mais « pas de spoil » oblige, nous n'en dirons pas plus). Sous ces airs mimis et abordables globalement, il y a quand même quelques petits pièges qui rendent fier une fois trouvé comment les passer.



En conclusion, FAR: Changing Tides est un jeu qui mérite le détour tant il est mignon, agréable à jouer et finalement relaxant par sa lenteur d'action. Le mélange entre la maintenance en déplacement du vaisseau et les phases de puzzles à résoudre pour arriver à passer les obstacles est une bonne idée qui nous a bien plu. Seule la lenteur de certains déplacements entre deux points stratégiques peut exaspérer qui n'a pas une patience bien aiguisée et ne prendrait pas le temps de profiter de la beauté des décors. En dehors de cela, FAR: Changing Tides apporte une expérience qui va au-delà d'une dizaine d'heures, ce qui est bien mieux que son prédécesseur qui durait moins de deux heures. La relative difficulté des problèmes à résoudre pour avancer devrait permettre à tous de s'amuser sans se retrouver bloqués, surtout qu'il n'y a aucune aide pour venir assister le joueur en cas de gros désespoir face à un souci non soluble. Bref, Okomotive a réussi à proposer une suite qui, sans trahir la licence, a su apporter des nouveautés dans le gameplay qui la subliment. FAR: Changing Tides mérite le détour, que vous ayez craqué ou non pour le premier opus.

Vous pouvez acheter FAR: Changing Tides sur Gamesplanet à 16,99 €.

Les plus Une direction artistique réussie

Des décors superbes

Bande sonore fort agréable

Gameplay plaisant

Durée de vie très correcte

Puzzles globalement assez simples à résoudre... Les moins ... même si certains peuvent poser souci

Voyage entre deux points d'action parfois très longs

Sauvegarde automatique parfois un peu longue à venir

Notation Graphisme 17 20 Bande-son 17 20 Jouabilité 18 20 Durée de vie 17 20 Scénario 11 20 Verdict 17 20