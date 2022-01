FAR: Changing Tides, une date de sortie proche et une arrivée dans le Game Pass pour le jeu d'exploration contemplatif

Okomotive avait marqué les esprits avec FAR: Lone Sails, un jeu d'aventure et d'exploration en vue de côté dans un monde post-apocalyptique fascinant, où nous pilotions un engin à voile sur la terre ferme. Le succès public et critique du titre va lui permettre d'avoir droit à sa suite, sur les mers cette fois, FAR: Changing Tides.

Elle avait été révélée en juin dernier et est prête pour rencontrer les joueurs. Frontier Foundry, le label d'édition de Frontier Developments, vient en effet de fixer la date de sortie de ce nouveau volet au 1er mars 2022 sur PC via Steam et l'Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch. Autre bonne nouvelle : il intégrera le Game Pass dès son lancement ! Vous pouvez pour mémoire profiter de l'ensemble des services de l'offre via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

Une aventure atmosphérique émouvante, qui vous emmène en voyage à bord d'un navire piloté par un garçon en quête d'une nouvelle maison. Naviguez sur des eaux tempétueuses, plongez vers des profondeurs abyssales et explorez des ruines oubliées dans un monde inondé de toute beauté.

UN TOUT NOUVEL OPUS COMPLÉMENTAIRE

Faisant suite à FAR: Lone Sails et ses environnements désertiques, Changing Tides abandonne ses terres poussiéreuses brûlées par le soleil pour laisser place à une aventure en haute mer sous des cieux orageux. Proposant de nouveaux environnements, puzzles et mécaniques liées au navire, l'univers de FAR: Changing Tides offre une expérience captivante et de plus grands défis à relever, aussi bien aux fans de cette série très appréciée qu'aux nouveaux joueurs.

UN NOUVEAU CHEZ VOUS

Surmontez les éléments dans la peau de Toe, un nouveau personnage qui se réveille dans un monde inondé et apparemment désert. Votre ancien foyer vous semble désormais étranger, voire hostile. Partez à l'aventure avec Toe et parcourez les vestiges d'une société autrefois florissante pour prendre un nouveau départ.

DIRIGEZ VOTRE NAVIRE

Prenez la mer à bord d'un navire unique et vivez des sensations exceptionnelles. C'est ensemble que vous braverez les océans, affronterez les tempêtes et surmonterez les périls des fonds marins. Vous devrez assurer le bon fonctionnement du navire tout au long de votre périple en déverrouillant des pièces et en réparant d'autres, mais aussi en explorant les profondeurs à la recherche de combustible et de matériaux. Au fur et à mesure de votre voyage, vous vous rendrez compte de l'incroyable complexité de votre navire.

UNE EXPÉRIENCE CONTEMPLATIVE

Dans FAR: Changing Tides, les moments de danger l'intrigue passent par différents périls liés à l'environnement et par la résolution de puzzles, qui contribuent à l'approche solitaire, voire contemplative, qu'adopte le jeu au niveau du gameplay. Faites le deuil de votre ancien foyer et apprenez à voguer au gré des océans à la tête d'un navire extraordinaire : levez le mât, hissez les voiles et réglez la voilure, alimentez la chaudière et bien plus encore.

LES SONS DE L'OCÉAN

La bande-son dynamique s'adapte aux actions du joueur et aux évolutions de l'environnement, mettant l'accent sur certains moments marquants du jeu et renforçant son atmosphère. Des crescendos vibrants aux instants contemplatifs empreints de sérénité, elle est dictée par le joueur et non par un script.