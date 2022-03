FAR: Changing Tides prend le large dans sa bande-annonce de lancement

Après FAR: Lone Sails en 2018, le studio suisse Okomotive avait annoncé lors de l'E3 2021 une nouvelle aventure dans le même monde, FAR: Changing Tides. Il sort ce 1er mars sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One (inclus directment dans le Game Pass), Switch et PC (Steam, Epic Games Store) et nous montre donc son monde englouti contemplatif dans une bande-annonce de lancement.

Il faudra remuer vos méninges pour venir à bout de cette aventure emplie de puzzles en incarnant le capitaine Toe, qui va devoir braver bien des dangers à bord de son vaisseau en ruine, en explorant des ruines sur son chemin et en plongeant dans les profondeurs sous-marines

Pour l'occasion, le cofondateur du studio Okomotive et lead designer Don Schmoker, ainsi que le directeur commercial et publication senior Chad Young de Frontier Foundry (label de Frontier Developments éditant le jeu) ont partagé les déclarations suivantes :

FAR : Lone Sails, qui était à la base un projet universitaire, s’est mué en un studio de 10 personnes, deux jeux et plus de 6 ans de merveilleux souvenirs ici à Okomotive. Le développement de FAR : Changing Tides est maintenant terminé et nous avons hâte de voir nos joueurs profiter de leurs aventures dans ce monde magnifique. - Don Schmoker La passion d’Okomotive pour leur art et l’expérience incroyable qu’ils ont créée est l’exemple parfait de l’objectif de Foundry: aider les équipes à faire des jeux auxquels nous voulons jouer. Nous avons apporté au studio tout notre soutien et de leur vision est né un jeu à la fois beau et émouvant et nous ne pourrions pas être plus fiers d’eux. - Chad Young

FAR: Changing Tides est vendu 16,99 € chez Gamesplanet et vous pouvez retrouver nos impressions le concernant ci-dessous.

Lire aussi : TEST FAR: Changing Tides, un voyage inoubliable à voile et à vapeur qui titille les méninges !