E3 2021 : FAR: Changing Tides, une suite à Lone Sails, mais en mer dévoilée en vidéo

Frontier Foundry, le label d'édition de Frontier Developments, vient d'annoncer lors du PC Gaming Show un partenariat avec Okomotive, développeur de FAR: Changing Tides. Le titre reprendra les mécaniques de gameplay de son prédécesseur, FAR: Lone Sails, mais en les transposant en mer.

FAR: Changing Tides met en scène Toe, un héros coincé au milieu de la mer et qui trouve un bateau abandonné. Il va devoir s'occuper de son navire pour voguer jusqu'à l'horizon pour trouver un lieu plus sûr et découvrir ce qui est arrivé à sa maison. Cette suite reprendra la même direction artistique et le gameplay relaxant du premier volet, Joel Schoch est de nouveau à la composition de la bande originale, mais les dunes laisseront leur place à la mer et aux fonds marins. Don Schmocker, lead designer et cofondateur d’Okomotive, déclare :

L'accueil réservé à FAR: Lone Sails a été une véritable leçon d'humilité. Savoir que les gens ressentent la même passion que nous pour ce monde nous a incités à continuer à le développer avec Changing Tides. Nous savions que nous voulions raconter une histoire différente, mais complémentaire. Une histoire avec laquelle les fans seraient familiers, mais fraîche et excitante.

Zac Antonaci, directeur de la publication de Frontier, rajoute :

Signer Okomotive à Foundry a été un moment merveilleux pour l'équipe ici, car il y a une énorme quantité d'amour pour FAR: Lone Sails dans le studio. Ce que Don et le reste des développeurs ont créé avec Changing Tides est une continuation fantastique de leur marque et nous sommes ravis de participer à sa présentation aux fans, en tirant parti de l'héritage de Frontier en tant que développeur et éditeur.

FAR: Changing Tides sortira en fin d'année 2021 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez retrouver la bande originale de FAR: Lone Sails sur Amazon.