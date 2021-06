E3 2021 : Slime Rancher 2, une suite encore plus fun et colorée pour le jeu d'élevage de slimes, sur PC et Xbox Series X et S

Sans payer de mine, Slime Rancher a tout de même réussi à attirer plus de 10 millions de joueurs en tout juste 5 ans d'existence. Il faut croire que son univers coloré où Beatrix LeBeau devait capturer des slimes et faire évoluer son ranch a attiré plus d'un curieux. Monomi Park va remettre le couvert avec une suite directe, confirmée lors du Xbox & Bethesda Games Showcase.

C'est sur PC (Steam et Epic Games Store) et Xbox Series X|S que Beatrix a prévu de faire son retour en 2022, alors qu'elle continue d'élever des slimes depuis un observatoire. Un trailer et des images dévoilent un univers toujours aussi loufoque aux graphismes encore plus léchés que par le passé.

Slime Rancher 2 est la suite de Slime Rancher, dont plus de 10 millions de fans ont profité dans le monde. Continuez les aventures de Beatrix LeBeau vers Rainbow Island, un nouveau monde à explorer, rempli de technologies anciennes et mystérieuses, de slimes originaux et de ressources à amasser. Beatrix tentera de dévoiler les secrets de l’île et de découvrir la raison de son existence, mais elle pourra aussi élever les slimes, faire pousser des légumes, récolter, construire des gadgets et créer des combinaisons de slimes inédites.

Comme presque tous les jeux présentés ce soir, Slime Rancher 2 sera inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.