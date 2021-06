E3 2021 : A Plague Tale: Requiem, une suite avec toujours plus de rats officialisée

Avec plus d'un million de ventes recensées à l'été dernier, A Plague Tale: Innocence a été un véritable carton pour Asobo Studio et son éditeur Focus Home Interactive. Il faut dire que l'aventure moyenâgeuse d'Amicia et Hugo était un vrai délice, sauf si vous êtes musophobe bien évidemment, puisque l'intrigue faisait intervenir des hordes de rats. Le potentiel pour faire de ce jeu une franchise à part entière était bien là et une rumeur fin 2019 parlait justement d'une suite en développement pas attendue avant 2022. Si sa possible annonce l'an dernier a pu être compromise par la crise sanitaire, le jeu est bel et bien une réalité. Il se nommera A Plague Tale: Requiem comme l'indiquait le listing de jeux en fuite il y a quelques jours et vient d'être présenté lors du Xbox & Bethesda Games Showcase de l'E3 2021.

L'histoire suivra cette fois encore Amicia et Hugo, de quoi ravir les fans. Le teaser diffusé reste pour le moment assez cryptique, mais nous montre bien que nous n'en avons pas terminé avec les hordes de rats, en témoigne la vague impressionnante déferlant dans un village... La vidéo se conclut en nous montrant Hugo dans un cadre méditerranéen en bord de mer, qui flatte la rétine.

Embarquez pour un voyage émouvant et époustouflant. Suivez Amicia et son frère Hugo dans une nouvelle quête périlleuse, faisant tout ce qu'il faut pour survivre dans un monde brutal et indifférent.

A Plague Tale: Requiem est attendu en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec un lancement directement dans le Xbox Game Pass. D'ici là, vous avez donc tout le temps de découvrir A Plague Tale: Innocence, vendu 19,99 € sur la console de Sony par Amazon.

Lire aussi : TEST de A Plague Tale: Innocence, le Grand Œuvre d'Asobo Studio