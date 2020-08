Little Nightmares II : 15 minutes de gameplay oppressantes face au Chasseur

Après plus d'un an de mutisme, Little Nightmares II a refait surface lors de la gamescom Opening Night Live jeudi dernier. Bandai Namco Games avait cependant envie de nous en montrer plus, et a présenté en fin de semaine 15 minutes de gameplay de cette suite, l'occasion de découvrir davantage son univers.

Le passage en question prend place dans les environs sauvages de Pale City, zone importante de cet épisode. Elle nous fait découvrir la première rencontre entre Mono, notre nouveau héros, et Six, la protagoniste du premier volet avec qui il va devoir collaborer, pour une dynamique différente et des interactions inédites. Sur la forme en revanche, les fans de la licence vont s'y retrouver, alors que le duo est pourchassé par Le Chasseur dans un décor froid et sinistre.

La date de sortie de Little Nightmares II, c'est pour le 11 février 2021 sur PS4, Xbox One, Switch et PC, et plus tard cette année-là sur PS5 et Xbox Series X, avec une offre gratuite d'upgrade next-gen. En attendant l'ouverture des précommandes, Little Nightmares - Complete Edition est disponible à partir de 22,99 € chez Amazon.