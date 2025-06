Little Nightmares III est enfin daté avec 10 minutes de gameplay dans une fête foraine macabre, un point sur les multiples éditions

Cela fera bientôt deux ans que Bandai Namco et Supermassive Games ont annoncé Little Nightmares III, une toute nouvelle aventure horrifique avec un duo de protagonistes entièrement inédit, Low et Alone. Alors prévu pour 2024, nous avions pu longuement en découvrir le gameplay qui ne devrait pas trop dépayser les habitués. Malheureusement, la sortie a ensuite été repoussée à 2025, ce qui n'a pas empêché le studio de nous en montrer un peu plus. Les mois sont passés sans aucune information à nous mettre sous la dent, jusqu'à de prétendues fuites et l'annonce d'un Little Nightmares Showcase diffusé ce mardi soir. Et c'est avec lui que la présentation a débuté.

Cette fois, Low et Alone arpentent une fête foraine en totale décrépitude qui fait bien froid dans le dos. Ce lieu baptisé Carnavale a par la suite du show eu droit à un plus long aperçu avec une cette fois une séquence de gameplay d'une dizaine de minutes. Piñata lugubre, poupées s'attaquant à nos protagonistes si nous ne sommes pas discrets, utilisation des ennemis pour nous ouvrir des passages, narration environnementale afin de laisser les fans théoriser et roller coaster, cet aperçu est assez sympathique même s'il ne montre rien de révolutionnaire. Vous trouverez ci-dessous la version sans commentaire, n'hésitez pas à revoir la présentation pour obtenir quelques détails additionnels.

Le plus important, c'est que Little Nightmares III sortira le 10 octobre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam, Microsoft Store), mais aussi sur Switch 2, une version nouvellement annoncée. Il a également été rappelé que nous pourrons y jouer en solo ou en coopération en ligne (rien en local sur les consoles de Nintendo ?), mais que nous pourrons aussi inviter un ami pour qu'il joue avec nous même s'il ne possède pas le jeu. Oui, le Pass ami de Split Fiction et It Takes Two fait des émules !

Enfin, ce sont donc les nombreuses éditions pouvant être achetées qui sont passées en revue et ne devraient pas trop ruiner les fans. Et comme vous pouvez le constater, Little Nightmares Enhanced Edition fait office de bonus, soit une raison de plus de craquer, surtout qu'il est possible d'y jouer dès maintenant. À vrai dire, c'est la seule manière d'en profiter avant sa sortie « officielle ». Les consoles de Nintendo sont elles mises à part, puisqu'il n'est pas encore possible de précommander ce troisième épisode.

Bonus de précommande Ensemble de costumes l'Ombre de Six.

Little Nightmares Enhanced Edition (disponible immédiatement, uniquement sur PS5, Xbox Series X|S et PC). Édition Standard - 39,99 € Le jeu Little Nightmares III (physique et numérique sur toutes les plateformes). Édition Deluxe - 59,99 € Le jeu Little Nightmares III.

Pack de costumes des Résidents.

Pass d'extension Secrets de la Spirale :

2 chapitres supplémentaires - Plongez plus profondément dans les terres sombres de la Spirale. Ces récits supplémentaires enrichissent l'expérience et vous permettent de découvrir des secrets cachés, de nouvelles perspectives, et des horreurs inattendues.



Ensemble de costumes du Passeur - Exclusif au Pass d'extension. Un mystérieux personnage connu de tous les enfants du Nulle-Part. Cet ensemble va aux deux personnages, Low et Alone.

Mirror Edition - 79,99 € Le contenu de l'édition Deluxe.

Figurine de Low et Alone (12 cm).

Un steelbook.

L'artbook L'art de Little Nightmares III.

La bande-son physique et numérique.

Des autocollants.

Une boîte à thème.

Spiral Edition - 119,99 € (uniquement dans le Bandai Namco Store) Le contenu de la Mirror Edition.

Une boîte à musique.

Un support pour manette et téléphone Nome.

Un jeton double face.

Vous pouvez d'ores et déjà précommander Little Nightmares III sur PC en passant par Gamesplanet, où le jeu ne coûte que 33,99 €.

