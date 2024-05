Little Nightmares III : une mauvaise nouvelle pour le jeu de Supermassive Games, le studio s'explique

Après deux jeux appréciés, le studio suédois Tarsier Studios a fait ses adieux à la licence Little Nightmares en 2021. Pour autant, Bandai Namco qui en détient les droits n'avait clairement pas fermé la porte à cet univers horrifique et a ainsi dévoilé l'été dernier Little Nightmares III durant l'Opening Night Live de la gamescom 2023. Cette nouvelle aventure jouable en solo ou en coopération, et mettant en scène les personnages inédits de Low et Alone, devait alors paraître dans le courant de l'année 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC. Du gameplay avait par la suite été diffusé en octobre. Depuis, nous avons appris en février que Supermassive Games a licencié près d'un tiers de ses employés... Que ce soit ou non lié à ces bouleversements en interne, nous apprenons à présent que l'échéance pour le lancement de Little Nightmares III ne sera finalement pas respectée, car il ne verra pas le jour avant 2025.

Comme bien souvent, la raison évoquée est un souci de proposer un jeu qualitatif aux joueurs et nous n'allons pas nous en plaindre. Cela ne signifie pas pour autant que l'actualité entourant Little Nightmares III sera inexistante, puisqu'il refera parler de lui plus tard dans l'été, sans doute durant la prochaine gamescom.

Bonjour les petits, Depuis l'annonce de Little Nightmares III à la gamescom l'année dernière, nous sommes ravis de voir notre communauté vibrer d'enthousiasme et d'impatience. Les équipes de Supermassive Games et Bandai Namco Europe ont travaillé dur pour offrir la meilleure expérience possible pour le prochain opus de la franchise. Même si nous avons hâte que vous reveniez à Nulle-Part, nous voulons également nous assurer que nous accordons au jeu le soin et l’amour qu’il mérite. La qualité est une priorité absolue pour nous et nous savons que vous ressentez la même chose. Pour cette raison, nous avons pris la décision de décaler la sortie du jeu à 2025. Nous partagerons davantage de détails sur Little Nightmares III plus tard cet été, alors soyez indulgents avec nous et attendez avec impatience de nouvelles informations. En attendant, nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre soutien continu. Dormez bien, les petits. —L'équipe de Little Nightmares

