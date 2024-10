Little Nightmares III : une effrayante voyeuse vient nous faire trembler pour Halloween

Supermassive Games est actuellement bien occupé avec deux jeux qui seront édités par Bandai Namco. D'un côté, c'est le prochain épisode de l'anthologie The Dark Pictures baptisé Directive 8020 qui viendra nous faire peur dans l'espace en incarnant un personnage ayant l'apparence de Lashana Lynch. De l'autre, c'est de l'horreur plus terre à terre qui nous attend dans Little Nightmares III, qui nous redonne de ses nouvelles pour Halloween avec une vidéo dans laquelle les protagonistes Low et Alone sont épiés à leur insu.

Outre un petit jumpscare qui peut surprendre, rien de véritablement effrayant, même si tout cela dépend de votre sensibilité à ce sujet. Concrètement, la bande-annonce met en scène un lieu de la Spirale appelé l'Usine à bonbons, parfaitement thématique avec la célébration du moment, dans laquelle des ouvriers travaillent sans relâche jour et nuit pour produire des sucreries sous le regard de la Superviseure. Nul doute que manette en mains, la tension sera d'autant plus palpable.

Pour rappel, Little Nightmares III sera jouable en solo et coopération avec un ami en ligne ou l'IA. Son lancement un temps prévu pour cette année avait été reporté à 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC, toujours sans plus de précision à l'heure actuelle.

Little Nightmares II Enhanced Edition est de son côté vendu 19,99 € sur Amazon.