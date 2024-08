Little Nightmares III : Low et Alone coopèrent dans une nouvelle vidéo de gameplay

C'était prévu, Little Nightmares III a refait une apparition ce soir, à l'occasion de l'Opening Night Live de la gamescom 2024. Ce troisième opus n'est pour rappel pas développé par Tarsier Studios, occupé sur autre chose, mais par Supermassive Games, occupé sur... de nombreuses choses (la Saison 2 de The Dark Pictures Anthology, The Casting of Frank Stone et donc ce jeu).

Nous avons donc droit ce soir à une nouvelle bande-annonce de Little Nightmares III, à admirer ci-dessus. Le jeu d'aventure suivra Low et Alone dans la Spirale, un monde toujours aussi étrange. Ce troisième volet fera la part belle à la coopération, avec une arme unique pour chaque personnage, à savoir un arc et une clé à molette.

Embarquez dans une nouvelle aventure dans le monde unique de Little Nightmares. Dans Little Nightmares III, vous accompagnez Low et Alone dans leur voyage à la recherche d'un chemin qui pourrait les guider vers la sortie du Néant. Perdus au cœur de la Spirale et de ses lieux plus perturbants les uns que les autres, les deux amis devront coopérer pour survivre dans un monde périlleux empli d'illusions et échapper à la terrible menace tapie dans l'ombre. Pour la première fois, affrontez vos peurs d'enfant à deux en mode coopération en ligne ou faites-leur face en solo avec un compagnon IA.

Repoussée à l'année prochaine, Little Nightmares III n'a toujours pas de date de sortie précise, il est attendu sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez retrouver Little Nightmares II à partir de 17,29 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.