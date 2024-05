The Casting of Frank Stone : du gameplay bien flippant pour le nouveau jeu des créateurs d'Until Dawn

Même s'il a développé The Dark Pictures Anthology et The Quarry, Supermassive Games reste surtout connu pour Until Dawn, un jeu d'horreur narratif avec des QTE et des choix qui peuvent conduire à la mort des personnages. Il faut dire que le studio n'a pas réussi à faire mieux depuis toutes ces années. Behaviour Interactive a quand même fait appel à lui pour développer The Casting of Frank Stone, un jeu d'horreur narratif dans l'univers de Dead by Daylight.

À l'occasion du huitième anniversaire de DbD, les studios ont dévoilé une première vraie bande-annonce de The Casting of Frank Stone, avec du gameplay. Bon, nous avons quand même l'impression de regarder une cinématique, mais c'est ce qui fait la force des titres de Supermassive Games, le studio ne change pas sa formule pour ce jeu. Justin Fragapane, stratège de contenu en chef chez Behaviour Interactive, a pris la parole sur le blog PlayStation pour détailler le scénario de The Casting of Frank Stone :

Pour quatre apprentis cinéastes en herbe, un été de 1980, la pittoresque ville de Cedar Hills est le décor parfait pour leurs premiers pas dans le monde du cinéma. Avec leur caméra Super 8 en main, ils veulent marquer le monde du cinéma d’horreur de leur empreinte avec Murder Mill – un futur classique avec une influence macabre. À leur insu, l’histoire sanglante de l’aciérie de Cedar Hills est bien plus terrifiante que n’importe quel scénario qu’ils pourraient imaginer. Était-ce le destin qui a attiré les jeunes auteurs ici, ou quelque chose de bien plus sinistre ? Lorsque leur film déterre des secrets oubliés depuis longtemps sur le tristement célèbre tueur en série de la ville, Frank Stone, ils se retrouveront pris dans une toile d’horreurs cosmiques au-delà de toute compréhension. Comme tout bon jeu de Supermassive Games, The Casting of Frank Stone présente une histoire sombre, avec de nombreux choix aux conséquences sinistres. Chaque option de dialogue, chaque décision que vous prenez influence l’histoire – et c’est peut-être bien la seule chose qui sépare ce groupe d’amis de la vie et de la mort. C’est une histoire où l’inattendu se cache à chaque tournant, et vos choix auront des conséquences qui impacteront la réalité elle-même. Les joueurs devront faire attention à chacune de leurs actions dans ce cauchemar cinématique. Des puzzles et des quicktime events vous attendent et mettront vos nerfs à l’épreuve. Vous devrez également garder l’œil ouvert pour ne pas manquer les indices révélant l’ensemble du tableau alors que vous guidez les personnages à travers des lieux hantés. Conçu pour tout type de fan de jeu d’horreur – qu’ils aient joué à Dead by Daylight ou non – The Casting of Frank Stone lâche les joueurs au milieu d’une terrifiante histoire.

The Casting of Frank Stone est attendu dans le courant de l'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.