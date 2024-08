The Casting of Frank Stone : certains joueurs peuvent y jouer dès maintenant

Supermassive Games et Behaviour Interactive lanceront dans une semaine The Casting of Frank Stone, un jeu d'horreur narratif dans l'univers de Dead by Daylight. Un titre qui promet des fonctionnalités différentes des précédents jeux du développeur (Until Dawn, The Quarry, The Dark Pictures Anthology) et qui est déjà jouable.

Alors non, les studios n'ont pas lancé le jeu avec une semaine d'avance, les joueurs peuvent découvrir dès aujourd'hui The Casting of Frank Stone au travers d'une démo, mais uniquement disponible sur PC, via Steam. De quoi se mettre dans l'ambiance avec quelques jours d'avance, voici ce que rajoutent les studios :

Dans la démo, les joueurs incarnent Sam Green, un policier déterminé enquêtant sur la mystérieuse disparition d'un enfant. Son investigation le mène au cœur de la sinistre aciérie de Cedar Hills, Oregon, où quelque chose d’inattendu l’attend, révélant une vérité bien plus sinistre que ce que quiconque aurait pu imaginer. Cette démo sert de prologue au jeu principal, offrant un segment profondément engageant rempli de rebondissements et de clins d’œil que les fans de Dead by Daylight seront emballés de découvrir. Bien que la progression de la démo ne soit pas transférée au jeu complet, elle offre une occasion unique d'expérimenter les mécaniques du jeu et d'explorer divers dénouements en testant différents choix.

La date de sortie de The Casting of Frank Stone est fixée au 3 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.